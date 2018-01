Al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo “Il folle volo. Divino viaggio nella commedia di Dante” L'appuntamento è per giovedì 18 gennaio

132 Letture Cultura e Spettacoli

Si alza il sipario anche sul prezioso Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo per Teatri d’Autore, la stagione di prosa dei Teatri Storici della provincia di Pesaro e Urbino, organizzata da AMAT, con il sostegno della Regione Marche e dei Comuni della Rete. In scena giovedì 18 gennaio Il Folle Volo. Divino viaggio nella Commedia di Dante con Pietro Conversano, Francesca di Modugno e Marcello Prayer produzione Teatro del Banchèro.



L’invenzione di un viaggio oltremondano nei tre regni dell’aldilà. Un viaggio che Dante compì davvero dentro di sé, perché fu un viaggio di riflessione, un viaggio della coscienza, un viaggio interiore, un viaggio di autoeducazione. Per la prima volta nella storia, l’uomo, il Poeta, Dante si mette al centro del mondo, si fa protagonista assoluto dell’Opera stessa. La Commedia è il primo romanzo di formazione che vanti la letteratura occidentale post-classica dopo l’Odissea. Inferno, Purgatorio e Paradiso: una drammaturgia del narrato, racconto di immagini ricco di intensità ed importanza. Il genio universale di Dante, il suo modo di considerare gli uomini e il mondo, trasformò l’intera immaginazione europea. La Commedia ci ha donato più bellezza poetica ininterrotta che qualsiasi poema posteriore; ci ha iniziati a un nuovo modo di guardare il mondo. Amore e odio, dolore e gioia, condanna e salvezza, perdono e speranza; queste le materie da affrontare in questo viaggio attraverso le parole di Virgilio, Francesca da Rimini, Ulisse, Iacopo del Cassero, Bonconte da Montefeltro, Pia de’ Tolomei, San Bernardo. Versi eterni in grado di sorprendere ancora oggi il lettore moderno per la loro intensità e audacia. Parole in grado di colpire e lacerare la coscienza di chi ascolta.

alle ore 18.30, presso la Sala dell’Oratorio l’Aquilone di San Lorenzo in campo, consueto incontro del progetto di formazione teatrale Scuola di platea. Relatore dell’incontro il professor Enrico Capodaglio che introdurrà lo spettacolo con un intervento intitolato Il seme di felicità. L’ingresso all’incontro è gratuito.

Biglietti da euro 8 a euro 15, in prevendita (con maggiorazione di € 1) presso biglietteria Tipico.tips Pesaro 0721 3592501; biglietteria Teatro Rossini Pesaro 0721 387621; biglietteria Teatro della Fortuna Fano, 0721 800750, in tutti i teatri del circuito Amat, call center dello spettacolo delle Marche 071 2133600. Acquisto on line su www.vivaticket.it. Il giorno dello spettacolo presso biglietteria del Teatro Tiberini 366 6305500, dalle ore 19 all’inizio previsto alle ore 21.15.

Informazioni: Rete Teatrale della provincia di Pesaro e Urbino 0721 3592515, 366 6305500 www.amatmarche.net, reteteatripu@amat.marche.it.