Pesaro, al Teatro Rossini Ale & Franz in scena con “Nel nostro piccolo” Da giovedì 25 a domenica 28 gennaio

Da giovedì 25 a domenica 28 gennaio prosegue con Ale & Franz in Nel nostro piccolo. Gaber, Jannacci, Milano la Gold Season del Teatro Rossini di Pesaro promossa dal Comune con l’AMAT, la Regione Marche e il MiBACT. Il Teatro Rossini conferma la sua vocazione di luogo privilegiato per la creazione artistica ospitando in questi giorni la compagnia in una residenza di riallestimento dello spettacolo che precede il debutto di giovedì.



Con la stagione torna anche Oltre la scena, ciclo di incontri curati dall’AMAT con le compagnie protagoniste al Teatro Rossini, preziosi momenti di approfondimento per il pubblico. L’incontro Ale & Franz si svolge sabato 27 gennaio alle ore 18 presso la Sala della Repubblica del Teatro Rossini (ingresso gratuito).

“Il punto di partenza, le tappe di un percorso, l’ambizione di una condivisione. Gaber, Jannacci sono tutto questo per noi. Sono il racconto di un mondo visto dalla parte di chi ha il coraggio – affermano i due attori -, con le proprie idee, di vedere dentro la vita di ognuno. Raccontare le piccolezze, le sconfitte, le paure che ci accompagnano. Il coraggio di vivere storie non sempre vincenti. La forza di trasmettere emozioni vere: i fallimenti di una vita, la delusione degli ideali, la conoscenza profonda di sentimenti penetranti, come l’amore. La gioia della vita. Gaber e Jannacci son questo, per noi. Sono la scintilla da cui vedere l’uomo come il centro di tutto, conoscere il suo mondo, vederlo mentre ci gira intorno. Un mondo, sofferto e gioioso, colorato e grigio, assolato e buio. Ma sempre, e comunque un mondo vero, reale. Senza timori, senza remore. Gaber e Jannacci sono soprattutto la capacità di farci vedere che chi si muove e vive accanto al nostro fianco, chi cammina nelle strade, chi respira la nostra stessa aria, sono uomini, persone, uguali a noi. Perché un amore andato male è un storia che abbiamo sentito mille volte, e mille volte ancora sentiremo. Perché le emozioni non finiscono mai. Tutto questo porteremo con noi, sul palco. La voglia di mostrare come un percorso tanto profondo come quello di Jannacci e Gaber, abbia a sua volta aiutato e guidato la riflessione di tanti altri artisti. Mostrare al pubblico come in quei pensieri, in quelle parole e in quelle note ci sia anche il punto di partenza della nostra storia. Vorremmo raccontarvi la fortuna di aver potuto respirare la stessa aria che Gaber e Jannacci respiravano, l’aria di Milano”.

Testo e regia dello spettacolo sono di Ale & Franz accompagnati sul palco da Luigi Schiavone (chitarra elettrica/acustica), Fabrizio Palermo (basso e voce), Francesco Luppi (tastiere e voce), Marco Orsi (batteria). Lo spettacolo è una produzione ITC2000.

Per informazioni: Teatro Rossini 0721 387621. Inizio spettacolo: da giovedì a sabato ore 21, domenica ore 17.