Il programma della stagione 2018-2019 al Teatro Sanzio di Urbino Il cartellone è composto da 15 appuntamenti a partire dal 22 ottobre

Commedie, danza, testi classici e contemporanei, esperienze del territorio e teatro ragazzi: quindici appuntamenti compongono il cartellone del Teatro Sanzio di Urbino per la stagione 2018/19 promosso dal Comune di Urbino con l’AMAT e realizzato con il contributo della Regione Marche e del MiBACT.

Apertura di stagione il 22 ottobre con Non mi hai più detto… ti amo!, una commedia con Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia ironica, intelligente, appassionante, cucita addosso ai due protagonisti, istrionici, esilaranti e straordinariamente affiatati diretti da Gabriele Pignotta, anche autore del testo, capaci di regalare allo spettatore momenti di assoluto divertimento e grandissima emozione.

Il 6 novembre il Teatro Sanzio accoglie I Miserabili di Victor Hugo nell’adattamento di Luca Doninelli e la regia di Franco Però, con protagonista nel ruolo di Jean Valjean Franco Branciaroli accompagnato da un eccellente e numeroso cast d’interpreti. “I Miserabili – sottolinea Luca Doninelli – appartengono non solo alla storia della letteratura, ma del genere umano, come l’Odissea, la Divina Commedia, il Don Chisciotte o Guerra e Pace”.

Luciano Padovani e la compagnia Naturalis Labor portano in scena il 13 dicembre un omaggio in danza a William Shakespeare, Romeo y Julieta Tango: la maestria del coreografo vicentino si esprime al meglio in questa tragedia con un repertorio musicale che comprende Piazzolla, Speranza, Calo, Mores, Quartango, Rachel’s, Sollima, Purcell, Westhoff.

Cita a ciegas (confidenze fatali)di Mario Diament con Gioele Dix, Laura Marinoni, Elia Schilton, Sara Bertelà, Roberta Lanave diretti dalla regia di Andrée Ruth Shammah arriva in scena il 14 gennaio: un thriller appassionante, avvincente intreccio di incontri apparentemente casuali dove violenza, inquietudine e comicità serpeggiano dentro rapporti d’amore.

Il 1 febbraio è la volta di Amintadiretto da Antonio Latella, una delle più importanti figure teatrali italiane dal respiro internazionale. Le suggestioni di Antonio Latella, portano stabilemobile a confrontarsi con il grande autore italiano Torquato Tasso, partendo dalla compresenza in esso di due forze: la spregiudicata ricerca di innovazione linguistica e la tensione verso un classicismo da reinterpretare.

Arturo Cirillo in veste di interprete e regista è il 12 marzo al Sanzio con La scuola delle mogli di Molière nella traduzione di Cesare Garboli, produzione di Marche Teatro, Teatro dell’Elfo e Teatro Stabile di Napoli. Una commedia alla Plauto che nasconde uno dei testi più moderni, contraddittori e inquieti sul desiderio e sull’amore; una commedia sapiente e di sorprendente maturità, dove convivono gioia e dolore, teatro comico e tragico.

Per la conclusione della stagione in abbonamento l’11 aprile Alessio Boni è Don Chisciotte e Serra Yılmaz è Sancho Panza nel Don Chisciotte adattato da Francesco Niccolini dal romanzo di Cervantes e diretto da Alessio Boni, Roberto Aldorasi e Marcello Prayer. Il dissolvimento dell’antico mondo e la contraddittorietà del presente come materia di trasformazione parodistico-fantastica attraversano lo spettacolo prodotto da Nuovo Teatro con Fondazione Teatro della Toscana.

Fuori abbonamento, il 17 novembre appuntamento con la danza in La morte e la fanciulla della storica e talentuosa Compagnia Abbondanza Bertoni che partendo dal capolavoro musicale di Schubert mescola coreografia e video in uno spettacolo riuscitissimo di rara bellezza.

Con la stagione 2018/19 torna anche La città in scena con un trittico di proposte della Compagnia dialettale urbinate diretta dalla regia di Amleto Santoriello che inizia il 4 gennaio con Du vè tutta nuda e prosegue il 29 marzo con Da do s’passa e il 31 maggio con La smet di caccianas.

Alle famiglie sono rivolti quattro appuntamenti domenicali con la rassegna Andar per fiabe: il 25 novembre Cappuccetto rosso di La luna sul letto, il 6 gennaio Attento Pierino… arriva il lupo! de Il Baule volante, il 10 marzo C’era 2 volte 1 cuore di TIB Teatro e il 7 aprileRaphael 3.0. di Teatro delle Isole, un progetto in prima assoluta dedicato a Raffaello appositamente realizzato per il Teatro Sanzio.

Da gennaio, a completare la ricca proposta del Teatro Sanzio, Urbino in musica quinta stagione musicale e TeatrOltre, rassegna di teatro, musica e danza del presente.

Nuovi abbonamenti dal 16 ottobre presso biglietteria del teatro 0722 2281.