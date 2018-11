Progetto europeo TRAM, la Bicipolitana di Pesaro a Manchester La rete di ciclabili di Pesaro buona pratica in Europa

Il comune di Pesaro ha presentato il 21 novembre 2018 la Bicipolitana come “Buona Pratica” da esportare in Europa. Il Comune, infatti, è coinvolto in qualità di stakeholder nel progetto europeo denominato TRAMe finanziato nell’ambito del Programma Interreg Europe 2014-2020, di cui Regione Marche è partner capofila.

La Bicipolitana, è stata illustrata da Luca Barbadoro esperto SVIM Sviluppo Marche S.r.l. – la società di sviluppo della Regione Marche – Raffaella Triponsi di Regione Marche. Si è trattato di un workshop tematico ed internazionale organizzato dal Programma Interreg-Europe e focalizzato sulla mobilità sostenibile.

La presentazione della buona pratica pesarese si è svolta all’interno di una specifica sezione della giornata, dedicata ai cambiamenti comportamentali legati alla mobilità sostenibile.

“L’impegno dedicato al progetto da parte dell’amministrazione comunale –sottolinea Franca Foronchi assessore alla Moblità –, sta portando importanti riconoscimenti. La presenza a Manchester sta ad indicare proprio questo. Non stiamo solo sviluppando la rete ma lavoriamo anche per la promozione culturale a livello nazionale della Bicipolitana”.

“Si è infatti svolta a Pesaro in ottobre – aggiunge l’assessore Foronchi –, la scuola della Bicipolitana, una tre giorni di formazione nazionale organizzata da comune di Pesaro, Legambiente e Anci per amministratori, architetti, ingegneri e professionisti basata sulla rete pesarese di piste. Un’occasione per promuovere l’esperienza pesarese con l’obiettivo di creare sempre più una città bike friendly.”

Il progetto TRAM si focalizza sui temi della mobilità sostenibile e si pone, tra gli altri, l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle politiche pubbliche attraverso la cooperazione e lo scambio di esperienze tra i partner di progetto e il coinvolgimento degli stakeholder (portatori di interesse) locali.

Ulteriori informazioni:

Il progetto TRAM: https://www.interregeurope.eu/tram/

Link all’evento:

https://www.interregeurope.eu/tram/news/news-article/4372/tram-s-gp-bicipolitana-gets-to-manchester/

https://www.interregeurope.eu/policylearningmanchester/

La pagina Facebook: https://www.facebook.com/InterregEuropeTRAM/