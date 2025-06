Nuovo bando del Comune di Pesaro per lo smaltimento dell’amianto Stanziati 10mila euro

«Anche per il 2025 il Comune erogare i contributi ai cittadini che rimuovo e smaltiscono l’amianto». Ad annunciarlo sono il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e l’assessore all’Ambiente Maria Rosa Conti, in occasione della giornata Internazionale dedicata all’Ambiente. Spiegano: «Lo scorso anno Pesaro è stata la prima città delle Marche a promuovere un bando che premia i privati che rimuovono e smaltiscono manufatti contenenti amianto, e abbiamo deciso di riproporlo sostituendoci nuovamente ad altri enti e realtà che dovrebbero fare questo lavoro. Un segnale importante, che speriamo possa essere seguito da Regione e Stato perché pensiamo che gli incentivi ai cittadini possono essere una leva efficace per ridurre la presenza di amianto, purtroppo ancora troppo diffuso nell’ambiente».

Per il 2025 i soldi stanziati sono 10 mila euro, a fronte dei 30mila euro dello scorso anno. «Quello del 2024 lo avevamo considerato un “bando zero”, che ci ha permesso di capire quale fosse la richiesta dei privati e in che direzione lavorare per gli anni a venire». Le domande ricevute, complete e liquidabili, allora furono 9 e ce ne aspettavamo sicuramente qualcuna in più, segno che dobbiamo continuare a sensibilizzare i cittadini su questa tematica».

Per questo motivo per il 2025 i fondi destinati saranno inizialmente 10mila, «ma nulla ci vieta di trovare altre risorse, se dovessero arrivare più richieste dai cittadini. Il contributo coprirà il 50% della spesa effettivamente sostenuta e documentata, sino ad un massimo di Euro 1.500 (500 euro in più a persona rispetto allo scorso anno) per ogni singolo intervento, con divieto di suddivisione artificiosa in stralci». Il contributo non include l’eventuale costo di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera.

La realizzazione dell’intervento (per cui fa fede la data riportata nel formulario di identificazione rifiuti firmato), deve essere successiva alla data di pubblicazione del Bando in amministrazione trasparente ovvero a partire dal 4 giugno 2025. La scadenza del bando è prevista per il 1 ottobre 2025. La domanda dovrà essere presentata dalla ditta specializzata che effettua i lavori, «una procedura più snella e semplice».

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pertanto il beneficiario non potrà ricevere per lo stesso intervento altri tipi di finanziamento siano essi europei, statali, regionali o di altra natura (compresi gli incentivi erogati dal Gestore Servizi Elettrici nazionale per l’installazione di impianti fotovoltaici con sostituzione di coperture di fabbricati realizzate con elementi edilizi contenenti amianto, nonché le detrazioni fiscali riguardanti la ristrutturazione edilizia ed il miglioramento energetico dei fabbricati o di altra natura analoga o similare). Potranno usufruire dell’incentivo solamente gli interventi di bonifica che prevedono la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto e no interventi di incapsulamento e confinamento degli stessi.

Per ottenere il contributo il proprietario del manufatto dovrà rivolgersi ad una ditta specializzata che effettua gli interventi di bonifica di beni contenenti amianto. L’elenco delle ditte abilitate è disponibile all’indirizzo web www.albogestoririfiuti.it.

Il tema dell’amianto è particolarmente sentito dall’Amministrazione, che a partire dal 13 giugno, per tre venerdì accoglierà i cittadini in un dedicato Sportello Amianto, reso possibile anche grazie al Servizio Civile dedicato all’Ambiente. Venerdì 13, 20 e 27 giugno dalle 9.30 alle 11.30 nella sede dell’ex Info Point di piazza del Popolo (su prenotazione inviando una mail a: amianto@comune.pesaro.pu.it).