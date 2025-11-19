Road Service Srl: legna per pizzerie, pellet e noleggio autocarri per Senigallia, Pesaro, Fano e Urbino
Un punto di riferimento nel territorio per forniture di qualità, come trasporti rapidi e affidabili e anche mezzi a noleggio
Nel cuore delle Marche, tra Senigallia, Pesaro, Fano e Urbino, cresce una realtà che ha saputo unire qualità, puntualità e passione: Road Service Srl.
Un’azienda vicina alle esigenze di pizzerie, professionisti e famiglie, specializzata nella fornitura di legna per pizzerie, pellet per riscaldamento e noleggio autocarri patente B.
Legna per pizzerie: la fiamma giusta per una pizza perfetta
La cottura in forno a legna richiede materiali selezionati con cura. Road Service Srl propone:
– Faggio: potenza e braci durature
– Quercia/Rovere: calore costante
– Carpino: fiamma stabile, pochissima cenere
– Ulivo: profumo e aroma inconfondibili
Tutto perfettamente stagionato e pronto all’uso, ideale per pizzerie e ristoranti tra Senigallia, Pesaro, Fano e Urbino.
Vuoi una fornitura stabile e continua per il tuo forno a legna?
Contatta Road Service Srl per disponibilità e consegne rapide.
Pellet certificato: efficienza energetica per case e attività
Road Service Srl fornisce pellet di alta qualità, selezionato per garantire:
– resa calorica elevata
-combustione pulita
– bassi residui
Perfetto per abitazioni, negozi e uffici.
Richiedi ora un preventivo personalizzato per il pellet.
Trasporti
– Autocarri per trasporto merci c/to terzi.
Noleggio autocarri: mezzi pronti quando servono
Un servizio rapido e senza complicazioni per chi ha bisogno di un mezzo subito:
– Autocarri patente B – Per aziende, professionisti come pure traslochi, lavori, materiale da trasportare.
Road Service Srl copre tutto il territorio di Senigallia, Pesaro, Fano e Urbino, con mezzi sempre controllati e pronti all’uso.
Serve un autocarro oggi stesso?
Chiama e prenota in pochi minuti.
Chi è Road Service Srl
Road Service Srl è un’azienda marchigiana specializzata in:
– Legna di qualità per forni a legna professionali
– Pellet certificato per riscaldamento
– Trasporti c/to terzi
– Noleggio a breve termine di autocarri (patente B)
– Servizi rapidi e personalizzati
Opera ogni giorno a servizio di pizzerie, ristoratori, famiglie e imprese della provincia di Ancona e Pesaro-Urbino.
Recapiti:
Road Service Srl
Via Luciano Lama 20 61040
MONTE PORZIO (PU)
Tel. 0721955335 (anche whatsapp)
Mail: info@noleggiroadservice.com
https://www.noleggiroadservice.com/
Orari di contatto:
– Lunedì – Sabato: 08:00 – 19:00
– Domenica: solo emergenze su prenotazione
Scopri di più sul sito ufficiale e richiedi un preventivo su misura.
