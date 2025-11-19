Adesso PU
Road Service Srl: legna per pizzerie, pellet e noleggio autocarri per Senigallia, Pesaro, Fano e Urbino

Un punto di riferimento nel territorio per forniture di qualità, come trasporti rapidi e affidabili e anche mezzi a noleggio

Road Service - Trasporti, noleggio autocarri, pellet, legna

Nel cuore delle Marche, tra Senigallia, Pesaro, Fano e Urbino, cresce una realtà che ha saputo unire qualità, puntualità e passione: Road Service Srl.

 

Un’azienda vicina alle esigenze di pizzerie, professionisti e famiglie, specializzata nella fornitura di legna per pizzerie, pellet per riscaldamento e noleggio autocarri patente B.

 

Road Service - LegnaRoad Service - Legna per pizzerie

Legna per pizzerie: la fiamma giusta per una pizza perfetta

La cottura in forno a legna richiede materiali selezionati con cura. Road Service Srl propone:

– Faggio: potenza e braci durature
– Quercia/Rovere: calore costante
– Carpino: fiamma stabile, pochissima cenere
– Ulivo: profumo e aroma inconfondibili

Tutto perfettamente stagionato e pronto all’uso, ideale per pizzerie e ristoranti tra Senigallia, Pesaro, Fano e Urbino.

Vuoi una fornitura stabile e continua per il tuo forno a legna?
Contatta Road Service Srl per disponibilità e consegne rapide.

 

Pellet certificato: efficienza energetica per case e attività

Road Service - PelletRoad Service Srl fornisce pellet di alta qualità, selezionato per garantire:

– resa calorica elevata
-combustione pulita
– bassi residui

Perfetto per abitazioni, negozi e uffici.

Richiedi ora un preventivo personalizzato per il pellet.

 

Road Service - TrasportiRoad Service - Noleggio autocarri

Trasporti

– Autocarri per trasporto merci c/to terzi.

 

Noleggio autocarri: mezzi pronti quando servono

Un servizio rapido e senza complicazioni per chi ha bisogno di un mezzo subito:

– Autocarri patente B – Per aziende, professionisti come pure traslochi, lavori, materiale da trasportare.

Road Service Srl copre tutto il territorio di Senigallia, Pesaro, Fano e Urbino, con mezzi sempre controllati e pronti all’uso.

Serve un autocarro oggi stesso?
Chiama e prenota in pochi minuti.

 

Chi è Road Service Srl

Road Service Srl è un’azienda marchigiana specializzata in:

– Legna di qualità per forni a legna professionali
– Pellet certificato per riscaldamento
– Trasporti c/to terzi
– Noleggio a breve termine di autocarri (patente B)
– Servizi rapidi e personalizzati

Opera ogni giorno a servizio di pizzerie, ristoratori, famiglie e imprese della provincia di Ancona e Pesaro-Urbino.

 

Recapiti:

Road Service Srl

Via Luciano Lama 20 61040
MONTE PORZIO (PU)
Tel. 0721955335 (anche whatsapp)
Mail: info@noleggiroadservice.com
https://www.noleggiroadservice.com/

Orari di contatto:

– Lunedì – Sabato: 08:00 – 19:00
– Domenica: solo emergenze su prenotazione

Scopri di più sul sito ufficiale e richiedi un preventivo su misura.

