Road Service Srl: legna per pizzerie, pellet e noleggio autocarri per Senigallia, Pesaro, Fano e Urbino Un punto di riferimento nel territorio per forniture di qualità, come trasporti rapidi e affidabili e anche mezzi a noleggio

Nel cuore delle Marche, tra Senigallia, Pesaro, Fano e Urbino, cresce una realtà che ha saputo unire qualità, puntualità e passione: Road Service Srl.

Un’azienda vicina alle esigenze di pizzerie, professionisti e famiglie, specializzata nella fornitura di legna per pizzerie, pellet per riscaldamento e noleggio autocarri patente B.

Legna per pizzerie: la fiamma giusta per una pizza perfetta

La cottura in forno a legna richiede materiali selezionati con cura. Road Service Srl propone:

– Faggio: potenza e braci durature

– Quercia/Rovere: calore costante

– Carpino: fiamma stabile, pochissima cenere

– Ulivo: profumo e aroma inconfondibili

Tutto perfettamente stagionato e pronto all’uso, ideale per pizzerie e ristoranti tra Senigallia, Pesaro, Fano e Urbino.

Vuoi una fornitura stabile e continua per il tuo forno a legna?

Contatta Road Service Srl per disponibilità e consegne rapide.

Pellet certificato: efficienza energetica per case e attività

Road Service Srl fornisce pellet di alta qualità, selezionato per garantire:

– resa calorica elevata

-combustione pulita

– bassi residui

Perfetto per abitazioni, negozi e uffici.

Richiedi ora un preventivo personalizzato per il pellet.

Trasporti

– Autocarri per trasporto merci c/to terzi.

Noleggio autocarri: mezzi pronti quando servono

Un servizio rapido e senza complicazioni per chi ha bisogno di un mezzo subito:

– Autocarri patente B – Per aziende, professionisti come pure traslochi, lavori, materiale da trasportare.

Road Service Srl copre tutto il territorio di Senigallia, Pesaro, Fano e Urbino, con mezzi sempre controllati e pronti all’uso.

Serve un autocarro oggi stesso?

Chiama e prenota in pochi minuti.

Chi è Road Service Srl

Road Service Srl è un’azienda marchigiana specializzata in:

– Legna di qualità per forni a legna professionali

– Pellet certificato per riscaldamento

– Trasporti c/to terzi

– Noleggio a breve termine di autocarri (patente B)

– Servizi rapidi e personalizzati

Opera ogni giorno a servizio di pizzerie, ristoratori, famiglie e imprese della provincia di Ancona e Pesaro-Urbino.

Recapiti:

Road Service Srl

Via Luciano Lama 20 61040

MONTE PORZIO (PU)

Tel. 0721955335 (anche whatsapp)

Mail: info@noleggiroadservice.com

https://www.noleggiroadservice.com/

Orari di contatto:

– Lunedì – Sabato: 08:00 – 19:00

– Domenica: solo emergenze su prenotazione

Scopri di più sul sito ufficiale e richiedi un preventivo su misura.