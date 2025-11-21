Pesaro, il sindaco riceve in Comune gli infermieri neo-laureati
"La vostra scelta professionale rappresenta un valore immenso per la nostra società"
Il sindaco Andrea Biancani, questa mattina, ha accolto nella sala del Consiglio comunale di Pesaro i “nuovi” infermieri che hanno conseguito la laurea all’Università Politecnica delle Marche, con sede a Pesaro. In totale 43 studenti, in due giornate di sessione (ieri e oggi), hanno celebrato questo importante traguardo all’interno della casa della comunità.
«Siamo orgogliosi di avervi qui – ha dichiarato il sindaco – perché la vostra scelta professionale rappresenta un valore immenso per la nostra società. La figura dell’infermiere è centrale, imprescindibile, e richiede competenza, umanità e dedizione. Un lavoro non semplice e non adatto a tutti. Vi auguro che la vostra carriera possa offrirvi soddisfazioni e crescita, personale e professionale».
Biancani ha ricordato anche l’importanza strategica di questa professione per il territorio: «Il nostro sistema sanitario ha bisogno di voi. Speriamo che possiate scegliere di rimanere a lavorare nella nostra città e nella nostra provincia, che necessitano fortemente di professionisti preparati e motivati. Investire sul vostro futuro significa investire sulla qualità dei servizi per tutti i cittadini». Il sindaco ha poi ringraziato docenti, famiglie e tutti coloro che hanno sostenuto gli studenti, sottolineando la collaborazione tra Comune, Università e strutture sanitarie come «una risorsa fondamentale per formare e trattenere nel territorio competenze di alto livello».
