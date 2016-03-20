Ale & Franz sul palco del teatro comunale di Cagli Giovedì 22 gennaio alle ore 21.00

83 Letture Cultura e Spettacoli

Giovedì 22 gennaio Ale & Franz presentano al pubblico di Cagli il nuovo spettacolo “Capitol’ho” al termine di una residenza di allestimento al Teatro Comunale inserita il cartellone di Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

Scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari – che firma anche la regia – e Antonio De Santis e prodotto da Dada e Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito in collaborazione con Argot Produzioni Capitol’ho ripercorre la trentennale carriera del duo comico italiano per eccellenza, affiancando ai loro personaggi più iconici e surreali nuovi ospiti disposti ad entrare nel loro strambo universo con l’ironia che da sempre li contraddistingue. Il duo comico rilancia e raddoppia con un lavoro che confonde le carte e segna l’inizio di una nuova era. Un ennesimo Capitol’ho della nostra storia. Unica costante? Sarà il pubblico a scoprirlo…

La stagione del Comunale prosegue il 6 febbraio con Jannacci arrenditi! la città ascolta il nuovo spettacolo di Paolo Jannacci a conclusione della residenza di allestimento (fuori abbonamento), il 18 febbraio con Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli in Ti ho sposato per allegria di Natalia Ginzburg con la regia di Emilio Russo, il 27 marzo con Paolo Kessisoglu in Sfidati di me per la regia di Gioiele Dix e il 10 aprile, per TeatrOltre, con Ghosts di Fanny & Alexander.

Biglietti botteghino del Teatro Comunale (tel. 335 7504181, nei giorni di spettacolo serale dalle ore 17), nei ticket store del circuito AMAT/VivaTicket e online su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio).

Informazioni Comune di Cagli, Ufficio Cultura 0721 780797, AMAT tel. 071 2072439 e botteghino del Teatro Comunale tel. 335 7504181 nei giorni di spettacolo.

Inizio ore 21.