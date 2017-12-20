Pergola, prende il via la nuova stagione del teatro Angel Dal Foco Venerdì 23 gennaio con "Lapponia. Una folle cena di Vigilia al Polo Nord"

147 Letture Cultura e Spettacoli

Venerdì 23 gennaio si apre il sipario sulla nuova stagione del Teatro Angel Dal Foco di Pergola realizzata dal Comune con l’AMAT e la collaborazione della Regione Marche e del MiC.

A inaugurare il cartellone è Lapponia. Una folle cena di Vigilia al Polo Nord con Sergio Muniz, Miriam Mesturino, Cristina Chinaglia e Sebastiano Gavasso, una commedia di Marc Angelet e Cristina Clemente dallo humour corrosivo e graffiante che fa riflettere e ridere lo spettatore, commedia campione di incassi e di risate in Spagna e in America ora giunta anche sulle scene italiane nella versione di Pino Tierno e la regia di Ferdinando Ceriani.

Finlandia, tanta neve e una domanda campale: Babbo Natale esiste? È da qui che prende il via la pièce.

Monica, il marito spagnolo Ramon e il loro figlio Giuliano sono andati in Lapponia per trascorrere le vacanze di Natale con la sorella di Monica – Silvia – il suo compagno finlandese Olavi e la loro figlia di quattro anni Aina. Tutto sembra filare liscio fino a quando la bimba rivela al cuginetto che Babbo Natale non esiste, è solo una bugia inventata dai genitori per costringere i bambini a comportarsi bene. Ecco dunque la miccia che trasformerà un’idilliaca serata di festa, ai confini del circolo polare artico, in un campo di battaglia al tempo stesso esilarante e feroce in cui si assisterà allo sgretolarsi, a poco a poco, delle maschere di benevolenza, tolleranza e buona creanza dei quattro protagonisti. È giusto dire sempre la verità? Le bugie sono così cattive? Bisogna svelare il trucco o è meglio lasciare spazio all’illusione e alla magia? Sono queste le domande che metteranno in crisi il modo di allevare i figli, le tradizioni, i valori familiari e culturali delle due coppie fino a portarle a svelare segreti e desideri inconfessabili.

Le scene dello spettacolo – prodotto da Torino Spettacoli – sono di Pier Paolo Ramassa, i costumi di Metella Raboni, le luci di Giorgio Rossi, gli elementi sonori di Lello Ambrosini.

Informazioni presso biglietteria Museo dei Bronzi Dorati 0721 734090, biglietterie circuito AMAT 071 2072439 e vivaticket anche on line. Inizio spettacolo ore 21.15.