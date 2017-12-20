Pergola, prende il via la nuova stagione del teatro Angel Dal Foco
Venerdì 23 gennaio con "Lapponia. Una folle cena di Vigilia al Polo Nord"
Venerdì 23 gennaio si apre il sipario sulla nuova stagione del Teatro Angel Dal Foco di Pergola realizzata dal Comune con l’AMAT e la collaborazione della Regione Marche e del MiC.
A inaugurare il cartellone è Lapponia. Una folle cena di Vigilia al Polo Nord con Sergio Muniz, Miriam Mesturino, Cristina Chinaglia e Sebastiano Gavasso, una commedia di Marc Angelet e Cristina Clemente dallo humour corrosivo e graffiante che fa riflettere e ridere lo spettatore, commedia campione di incassi e di risate in Spagna e in America ora giunta anche sulle scene italiane nella versione di Pino Tierno e la regia di Ferdinando Ceriani.
Finlandia, tanta neve e una domanda campale: Babbo Natale esiste? È da qui che prende il via la pièce.
Monica, il marito spagnolo Ramon e il loro figlio Giuliano sono andati in Lapponia per trascorrere le vacanze di Natale con la sorella di Monica – Silvia – il suo compagno finlandese Olavi e la loro figlia di quattro anni Aina. Tutto sembra filare liscio fino a quando la bimba rivela al cuginetto che Babbo Natale non esiste, è solo una bugia inventata dai genitori per costringere i bambini a comportarsi bene. Ecco dunque la miccia che trasformerà un’idilliaca serata di festa, ai confini del circolo polare artico, in un campo di battaglia al tempo stesso esilarante e feroce in cui si assisterà allo sgretolarsi, a poco a poco, delle maschere di benevolenza, tolleranza e buona creanza dei quattro protagonisti. È giusto dire sempre la verità? Le bugie sono così cattive? Bisogna svelare il trucco o è meglio lasciare spazio all’illusione e alla magia? Sono queste le domande che metteranno in crisi il modo di allevare i figli, le tradizioni, i valori familiari e culturali delle due coppie fino a portarle a svelare segreti e desideri inconfessabili.
Le scene dello spettacolo – prodotto da Torino Spettacoli – sono di Pier Paolo Ramassa, i costumi di Metella Raboni, le luci di Giorgio Rossi, gli elementi sonori di Lello Ambrosini.
Informazioni presso biglietteria Museo dei Bronzi Dorati 0721 734090, biglietterie circuito AMAT 071 2072439 e vivaticket anche on line. Inizio spettacolo ore 21.15.
