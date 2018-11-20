Al teatro Sperimentale di Pesaro c’è lo spettacolo “Amadeus” In programma da giovedì 29 gennaio a domenica 1° febbraio

Amadeus di Peter Shaffer, nella versione registica di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, attende il pubblico al Teatro Sperimentale di Pesaro da giovedì 29 gennaio a domenica 1 febbraio per la stagione promossa dal Comune con l’AMAT e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC. L’autore basa il suo dramma su una leggenda nota: Antonio Salieri, maturo e affermato musicista, avvelena per invidia il giovane genio Mozart. Ciò che rese universalmente celebre l’opera fu il film di Miloš Forman che quarant’anni fa si aggiudicò otto premi Oscar. Ferdinando Bruni è Salieri, accanto a lui Daniele Fedeli e una numerosa compagnia composta da sette attori. Antonio Marras firma i costumi e veste gli interpreti con sontuosi abiti di un ‘700.

Al debutto a Londra nel 1979 la pièce ebbe un grande successo – confermato poi a New York – ma ciò che rese universalmente celebre l’opera fu il film di Miloš Forman, che nel 1984 si aggiudicò otto premi Oscar. La regia di Bruni/Frongia esalta la forza del testo, che ha il ritmo, la profondità e la tensione di un classico, imprimendogli l’andamento di un capriccio allucinato e sontuoso, un sogno che piano piano assume i contorni perturbanti di un incubo.

La leggenda nasce probabilmente da un’invenzione contenuta nel microdramma Mozart e Salieri di Puškin. Salieri è, meritatamente, uno dei più famosi compositori della sua epoca. È convinto di occupare la sua posizione, di assoluto privilegio, grazie a un patto fra lui e Dio: devozione in cambio di successo. Primo sintomo di una follia che lo porterà a vedere Mozart come un tradimento del Creatore nei suoi confronti. Riconoscendo in Mozart l’unicità del genio, ne conclude che Dio non ha tenuto fede al patto: ora è Amadeus lo strumento che il Creatore usa per far sentire la sua voce sulla terra. E allora che sia guerra con il suo Dio: il campo di battaglia sarà Mozart. Inizia così un lento e meticoloso lavoro di demolizione delle possibilità di affermazione del giovane, fino all’annientamento, fino alla morte.

Shaffer inventa un finale che sposta il senso della leggenda creata da Puskin: Salieri, mediocre anche nella cattiveria, non ha avvelenato Mozart, ma farà qualsiasi cosa perché tutti lo credano, perché il suo nome possa essere legato in eterno a quello del salisburghese, garantendosi così l’immortalità.

In scena ci sono – accanto a Bruni e Fedeli – gli attori Valeria Andreanò, Riccardo Buffonini, Matteo de Mojana, Alessandro Lussiana, Ginestra Paladino, Umberto Petranca e Luca Toracca. Le luci sono di Michele Ceglia, il suono di Gianfranco Turco, la produzione del Teatro dell’Elfo, con il contributo di NEXT Laboratorio delle idee per la Produzione e la programmazione dello spettacolo lombardo promosso da Regione Lombardia – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Fondazione Cariplo e AGIS.

Per Oltre la scena la compagnia incontra il pubblico sabato alle ore 17 presso il Teatro Sperimentale.

Informazioni: Teatro Sperimentale 0721387548, AMAT 0712072439, circuito vivaticket. Inizio spettacoli giovedì e venerdì ore 21, sabato ore 19, domenica ore 17.