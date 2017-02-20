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Referendum giustizia, incontro a Cagli per spiegare le ragioni del Sì e del No

In programma giovedì 19 marzo alle ore 21.00

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Politica
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Incontro a Cagli sul referendum giustizia

Civici Marche organizza un secondo incontro pubblico, in vista del referendum del 22 e 23 marzo, a Cagli: «L’evento si terrà giovedì 19 marzo alle ore 21 presso la sede di Civici Marche a Cagli nel Corso XX Settembre, n.53, con l’introduzione del Vicepresidente del Consiglio Regionale delle Marche Giacomo Rossi. Nel corso della serata verranno illustrate e messe a confronto le ragioni del Sì e del No, presentate rispettivamente dall’Avvocato Giovanni Orciani e dall’Avvocato Marcello Fagioli».

Gli organizzatori spiegano lo spirito dell’iniziativa: «L’intenzione di Civici Marche non è quella di affrontare il tema in maniera ideologica. Vogliamo creare uno spazio di confronto civile nel quale possano essere esposte in modo chiaro e completo le diverse posizioni».

Gli organizzatori di Civici Marche concludono: «Il referendum affronta questioni tecniche che spesso risultano complesse per i cittadini. Per questo abbiamo ritenuto utile promuovere momenti pubblici di approfondimento che permettano a tutti di esprimere un’opinione consapevole e informata, attraverso interventi di livello di relatori competenti, prima del voto ».

Redazione Pesaro Notizie
Redazione Pesaro Notizie
Pubblicato Martedì 17 marzo, 2026 
alle ore 13:10
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