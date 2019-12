Imprese marchigiane e Internet: che futuro? Internet dà una grossa mano a queste aziende, soprattutto a quelle che esportano

Quella di internet è una rivoluzione da sposare appieno per ricevere in cambio un netto cambio di tendenza ed una crescita esponenziale. È quanto successo a tante aziende del nostro territorio nazionale, soprattutto le aziende marchigiane che ben hanno capito l’importanza di sposare tale rivoluzione per avere successo nel mondo del lavoro.

Internet dà una grossa mano a queste aziende, soprattutto a quelle che esportano. Infatti il 39 % del fatturato da export delle imprese marchigiane che sono attive online, è realizzato grazie a Internet. Inoltre le imprese le imprese che hanno una presenza attiva sul web crescono più del doppio di quelle che non sono presenti. Un dato emerso durante la presentazione dei risultati del progetto “Made in Italy, eccellenze in digitale,” che si è tenuta ad Ancona.

Ancona si trova anche al primo posto per quanto riguarda le province con il maggior numero di imprese commerciali online, con ben 129 aziende. Segue Pesaro Urbino (111), Macerata (90), Fermo (72) e Ascoli Piceno (61). In Italia le imprese di commercio al dettaglio via internet, tra il 2009 e il 2015, sono aumentate da 5.933 a 14.927, con un saldo di 8.994 aziende , pari al 151,6 per cento. A guidare la corsa nazionale del commercio virtuale sono gli imprenditori abruzzesi (+260% le imprese con sede nella regione adriatica, nel periodo considerato), seguiti da quelli pugliesi (+218%) e da quelli campani (+202%). In termini assoluti, la crescita più consistente si registra invece in Lombardia (1.694 imprese in più nei sei anni), in Campania (+1.069) e nel Lazio (+983).

Le Marche, inoltre, si collocano sopra la media nazionale per il tasso di imprenditorialità innovativa in particolare nel settore manufatturiero e in quello dell’high tech. Non è un caso infatti che la regione sia tra quelle più ricche di startup innovative, molte delle quali hanno saputo integrare la valorizzazione territoriale grazie all’aiuto del digitale. Tutto ciò grazie a progetti di sostegno finanziario che garantiscono lo sviluppo di un settore, quello delle startup, in grado di generare un ritorno sul territorio sia in termini economici che di immagine.

L’ampia diffusione di smartphone e altri dispositivi mobili ha poi favorito e incoraggiato la nascita di startup capaci di sviluppare applicazioni innovative in settori molto diversi tra loro. Nei settori più tradizionali del commercio online ci sono aziende che offrono prodotti artigianali di qualità provenienti da ogni parte del mondo. Le Marche rappresentano dunque una realtà in continua evoluzione che ben si inserisce nel vivace contesto delle altre regioni italiane che hanno deciso di puntare sugli incentivi all’innovazione digitale. E di certo la regione, con le sue 313 startup registrate, dimostra ampiamente di scommettere sul proprio futuro.

Le aziende marchigiane sembrano essere già orientate verso il futuro che parla la lingua dei big data e dell’IoT: consentiranno di raccogliere tantissime informazioni sul funzionamento dei prodotti o servizi, tramite i dati comunicati in tempo reale dai sensori.

Questo ridurrà i tempi di riscontro dei feedback, consentendo di velocizzare le migliorie da apportare. Un altro grande trend è e sarà quello della cyber-sicurezza: visto che la rete diventerà sempre più importante per le aziende, la protezione dei dati richiederà investimenti massicci nella cyber-security. E dal punto di vista della sicurezza sono un ottimo esempio i siti dei casino online certificati ADM come casino.netbet.it, in quanto posseggono milioni di informazioni riservate dei propri iscritti e dunque appetibili dagli hacker. Stesso discorso vale anche per i siti di home banking ed istituzionali.

Di riflesso, cambieranno anche le figure assunte dalle aziende: saranno sempre più esperte di gestione della sicurezza informatica, di intelligenza artificiale, di data science e di sviluppo di software sempre più avanzati.

Un futuro, dunque, sempre più connesso e legato all’utilizzo di internet per le diverse realtà imprenditoriali che puntano ad avere successo nel mondo del lavoro e nel mondo dell’imprenditoria nazionale e non solo.