Urbino, dal 5 al 7 febbraio attesi 3.000 studenti per l’Università Aperta Numerose le iniziative e le visite in programma per i giovani provenienti da svariate regioni italiane

Sono quasi 3.000 gli studenti provenienti da Veneto, Abruzzo, Campania, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Puglia, Repubblica di San Marino che hanno scelto Urbino per orientarsi al proprio futuro di studi, ma ancora il numero non è definitivo: fino al 7 febbraio, ultimo dei tre giorni di “Università Aperta”, sono consentite due diverse modalità di partecipazione: scuole organizzate con docenti accompagnatori ma anche singole adesioni.

Dal 5 al 7 febbraio tutta l’Università di Urbino sarà mobilitata per la presentazione non solo della propria offerta formativa ma anche dei servizi culturali e ricreativi: sono infatti parte integrante del programma anche il Coro 1506, il Centro Teatrale Cesare Questa e il CUS, oltre ai servizi quali CLA, Centro bibliotecario, Mobilità internazionale, Job Placement, CISDEL e ERDIS. Docenti, ricercatori, personale tecnico, tutor sono a disposizione delle future matricole in quello che è considerato uno dei momenti più importanti per l’orientamento agli studi universitari del nostro Ateneo.

Il via alle 9.15 di mercoledì 5 febbraio, quando nell’Area “Paolo Volponi” di Via Saffi, 15 si aprirà la manifestazione con il saluto delle autorità accademiche. Un programma che si ripeterà anche nei due giorni successivi secondo questo programma:

ore 10.00-12.00 — Visita alle aule-incontro, colloqui con i docenti, informazioni sui corsi di studio dell’Università di Urbino;

ore 12.30-14.30 — Mensa gratuita presso il collegio universitario Il Tridente

ore 14.30-16.00 — Spettacolo a cura dei Centri servizi per la promozione culturale e sportiva dello studente: CTU Centro Teatrale Universitario Cesare Questa, 1506 Coro dell’Università di Urbino, CUS Centro Universitario Sportivo, URCa Urbino Radio Campus;

ore 14.30-17.00 – possibilità di effettuare il TOLC e il TOLC-S presso l’aula Von Neumann del Collegio Raffaello in Piazza della Repubblica, 13, Urbino, a cura del Corso di Laurea in Informatica Applicata.

ore 14.30 su richiesta — Visita guidata alle strutture residenziali per studenti (Collegi universitari)

da: Università degli Studi di Urbino