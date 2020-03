Prendono il via le operazioni di sanificazione delle strade di Pesaro A partire da venerdì 13 marzo le vie cittadine saranno trattate con acqua e ipoclorito di sodio

73 Letture Cronaca

Al via la sanificazione delle strade di Pesaro, per aiutare il contrasto alla diffusione del Coronavirus. Da venerdì 13 marzo, è stato infatti predisposto un potenziamento del servizio di pulizia delle strade e igienizzazione della rete viaria cittadina. Un’operazione svolta in collaborazione con Marche Multiservizi, resasi necessaria vista l’attuale situazione di emergenza dovuta al diffondersi del contagio dell’infezione da COVID-19, che impone misure d’intervento straordinarie.

Nello specifico Marche Multiservizi, che per conto del Comune di Pesaro gestisce il servizio di lavaggio strade, provvederà a un’opera di “sanificazione” straordinaria: le strade saranno trattate con acqua e “ipoclorito di sodio”, prodotto efficace contro una grande quantità di microrganismi e utilizzato per la disinfezione e la pulizia di tutte le superfici lavabili.

“In questo momento così delicato è necessario che ognuno di noi si adoperi per arrestare quanto prima la diffusione del virus – sottolinea l’assessore alla Sostenibilità Heidi Morotti -. L’invito che l’Amministrazione rivolge è quello di usare buon senso, rimanere dentro casa e limitare gli spostamenti per motivi estremamente necessari. Oltre alla sanificazione delle strade, già da tempo ci siamo mossi in questa direzione per mettere in sicurezza i mezzi pubblici, che vengono puliti quotidianamente con disinfettanti a base di cloro e/o candeggina come da direttive. Inoltre sono state contingentate le sedute, in modo che gli utenti abbiamo almeno un metro di distanza l’uno dall’altro, e stato isolato l’autista”.

Il lavaggio, pur non avendo un effetto diretto a combattere la diffusione dell’infezione da Coronavirus, garantirà una maggiore pulizia delle sedi stradali.