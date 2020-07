Presentata in Regione l’iniziativa “Quelli del 2020” promossa dal Comune di Fermignano Il sindaco Emanuele Feduzi: "Vogliamo vedere com'è cambiata la nostra città, i costumi e le nostre famiglie"

E’ stata presentata questa mattina in Regione Marche l’iniziativa del Comune di Fermignano che coinvolge gli abitanti, ma anche gli amici, del Comune di Fermignano. “Quelli del 2020” venti anni dopo l’edizione “Quelli del 2000” sarà un volume celebrativo dall’alto valore sociale e culturale specie dopo il periodo di grande difficoltà dovuto alla pandemia da Coronavirus.

Una testimonianza unica nel suo genere per unire un territorio fatto di persone e realtà uniche. Il progetto è sostenuto dalla Regione Marche rappresentata in conferenza stampa dal vice Presidente del Consiglio regionale, Renato Claudio Minardi: “Un progetto importante di grande valore sociale e culturale che diventerà patrimonio della città, dalle scuole a tutto il mondo associativo. Ad ognuno di noi piace immaginare come sarà la nostra comunità fra dieci o vent’anni. Con questo progetto, il sindaco Emanuele Feduzi ci consegna un’immagine della sua città capace di fermare il tempo per leggere e interpretare la comunità di Fermignano. E’ un progetto che attraversa diverse generazioni e che fotografa la storia delle famiglie, di bambini diventati adulti, di persone che purtroppo sono scomparse ma che hanno lasciato un grande ricordo. Uno spaccato sociale della comunità fermignanese che, attraverso il linguaggio della fotografia, potrà ritrovarsi e riconoscersi negli anni futuri”.

Emanuele Feduzi, sindaco di Fermignano: “Dopo 20 anni abbiamo deciso di rifare una nuova istantanea di Fermignano. Un progetto nato nel passaggio del Millennio che ha avuto un grande successo. Quindi, oggi, vogliamo vedere come è cambiata la nostra città, i costumi e le nostre famiglie. Grazie a questo libro riusciremo ad allargarci e a stringere un senso di comunità ancora più forte.

Davide De Luca, fotografo e co-autore del volume: “Venti anni fa come oggi scendiamo in campo per fotografare il nostro paese, tutte le famiglie, le associazioni e le attività produttive. Noi siamo fotografi da 50 anni e con la passione che abbiamo da sempre per questo lavoro proseguiamo con questo progetto”.

Andrea Sacchi, editore: “La casa editrice “In un Click” nasce per editare libri che raccontano il territorio attraverso la fotografia e che coinvolge tutti quanti vogliono partecipare: persone, animali e attività. Questo è il nostro progetto”.

La partecipazione è libera e non è necessario essere residenti a Fermignano, per informazionicquellidel2020@gmail.com oppure 350 021 3470. Sui social, Instagram e Facebook, Quelli del 2020.