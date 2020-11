Approfitta della promozione Saucony: sconto del 30% a novembre da Caraffa Sport & Run In negozio a Marotta e on-line sul nuovo sito di e-commerce i modelli più adatti agli appassionati del mondo Running e Trail

Per tutto il mese di novembre, approfitta presso Caraffa Sport & Run, in negozio e on-line, della promozione Saucony, sconti del 30% su tutta la collezione.

Nel punto vendita di via Valle d’Aosta 14 a Marotta di Mondolfo e sullo shop on-line di Caraffa Sport & Run, un mese tutto dedicato ad una delle aziende leader nel mondo Running e Trail.

Dalle ammortizzate Triumph 18 e Ride 13 per darti la massima protezione e confort, alle veloci Kinvara 11 per i tuoi sprint, fino alla novità assoluta del modello Endorphin Speed che renderà più semplice correre in modo veloce.

Per tutti gli appassionati del Trail e della montagna, Excursion e Xodus fanno al caso tuo, scarpe ammortizzate e con un grip che ti darà stabilità su ogni superficie.

Caraffa Sport & Run

via Valle d’Aosta, 14

Marotta di Mondolfo (PU)

tel: 339.4794044

www.caraffasportandrun.it

FB: Caraffa Sport & Run