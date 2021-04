Appuntamento mercoledì 14 aprile a Urbino con il tavolo tematico sulla salute L'evento, promosso dalla Regione Marche, si terrà presso l'Aula Magna dell'università a partire dalle ore 15.00

Sarà un’occasione importante per evidenziare il ruolo del settore Sanità nel rilancio economico della Regione Marche, quello organizzato dall’Osservatorio Regionale sulla specializzazione intelligente, che si aprirà alle ore 15 dimercoledì 14 aprile nell’Aula Magna dell’Università di Urbino Carlo Bo, in via Saffi, 2 con la possibilità per il pubblico di intervenire.

Dopo il saluto del Rettore Giorgio Calcagnini e l’introduzione del professor Mauro Magnani dell’Università di Urbino, l’intervento del Vicepresidente della Regione Marche Mirco Carloni sul tema La Regione Marche verso la strategia regionale di specializzazione intelligente al quale seguirà quello di Sergio Dompè, Presidente Dompè Holding, già Presidente di Assobiotech e Farmindustria, Vice Presidente Assolombarda con delega alle scienze della vita, Chairman del B 20 per l’area Salute e Scienze della Vita del G 20 che si terrà in Italia nel 2021. Dompé, che ricevette a Urbino la Laurea ad Honorem in Farmacia nel 2010, parlerà di Ricerca e innovazione nell’ambito della salute e scienze della vita: una necessità per tutti, una opportunità per il nostro Paese e le Regioni”.

Sarà poi l’Ing. Aldo Fumagalli Romario, Presidente e Amministratore delegato SOL SpA, Membro dei Consigli di Federchimica, Assolombarda, Aspen Institute a intervenire su L’area della salute, la medicina personalizzata, i nuovi approcci tecnologici e le opportunità per imprese e territori

Al tavolo parteciperanno poi il dott. Silvano Bertini, Dirigente Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione Regione Marche, la dott.ssa Stefania Bussoletti, Dirigente Innovazione, ricerca e Internazionalizzazione Regione Marche e la prof.ssa Alessandra Micozzi, Assistenza tecnica S3.

“Il settore sanitario rappresenta un’enorme e irripetibile opportunità di rilancio, di sviluppo e di occupazione per le Marche” afferma il professor Mauro Magnani di Uniurb “e questa giornata sarà l’occasione per sottolinearlo a tutti i soggetti coinvolti, sia pubblici che privati”.

Per partecipare e intervenire, collegarsi al seguente link:

https://uniurb-it.zoom.us/webinar/register/WN_6c-jMQYqRhqgN8wnSjXAoA

da: Università degli Studi di Urbino