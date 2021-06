“Lavanda in fiore a Mombaroccio” sabato 3 e domenica 4 luglio In programma incontri, mercatini enogastronomici e di artigianato e percorsi culturali

Dopo il successo dello scorso week end, torna sabato 3 e domenica 4 luglio “Lavanda in Fiore a Mombaroccio”, promossa dal Comune di Mombaroccio, dalla Pro loco e dall’Azienda Agricola “L’Infinito”, con i patrocini della Provincia di Pesaro e Urbino, del Consiglio regionale delle Marche e del “Comitato per la difesa dei diritti dei cittadini e la salvaguardia del territorio”.

Sabato 3 luglio, alle ore 16.30, presso il Beato Sante, è in programma un incontro sul tema “Un progetto verde per l’entroterra collinare dell’Arzilla”, a cura del “Comitato per la difesa dei diritti dei cittadini e la salvaguardia del territorio”, con gli interventi del sindaco di Mombaroccio Emanuele Petrucci e del presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini. Domenica 4 luglio, alle ore 15.30 presso l’azienda agricola “L’Infinito”, si svolgerà una dimostrazione della distillazione della lavanda e del suo uso nella cosmesi, a cura dell’agrotecnico Moreno Pesaresi.

Sia sabato che domenica, dalle ore 10 alle 20 sono previsti il mercatino di artigianato artistico e di prodotti enogastronomici e l’apertura dell’azienda agricola “L’Infinito” per le visite ai campi di lavanda, mentre dalle ore 11 alle 19 si terranno visite guidate all’interno del Santuario e della Pinacoteca del Beato Sante. Durante la manifestazione sarà possibile anche visitare il Museo della Civiltà Contadina, il Museo dell’Arte Sacra ed il Museo del Ricamo, tenuti aperti dai volontari della Pro loco, in un percorso che, attraverso la lavanda, unisce il Santuario del Beato Sante al centro storico.

Info: Pro loco di Mombaroccio, tel. 0721.470799, cell. 375.5184578, pagina fb e Instagram Pro loco Mombaroccio.