Si intensifica a Pesaro l’attività del progetto “Insieme facciamo piazza pulita” Cinque gli operatori coinvolti a livello comunale

Rendere ancor più bella e pulita la città, questo l’obiettivo di “Insieme facciamo piazza pulita“, iniziativa promossa dal Comune di Pesaro e da Marche Multiservizi. L’operazione, attiva dal 28 giugno fino a metà settembre prevede la pulitura intensificata di strade e bidoni dell’arredo urbano nelle zone più battute da residenti e turisti.

«Avevamo la necessità di aumentare le operazioni di pulizia durante il periodo estivo, quando il passeggio si concentra, in particolare, in alcune zone della città. Abbiamo quindi pensato a un intervento che potesse essere utile e veicolare un messaggio di sensibilizzazione e collaborazione, da parte dei cittadini e dei visitatori» ha spiegato l’assessore alla Sostenibilità Heidi Morotti.

Un messaggio subito recepito da Marche Multiservizi, come spiega Franco Macor, direttore Ambiente MMS: «Abbiamo raccolto la proposta dell’Amministrazione comunale predisponendo un servizio di spazzamento manuale e raccolta di rifiuti, che viene effettuato tutti i pomeriggi da 5 operatori e grazie a 4 motoveicoli elettrici brandizzati».

Cinzia, Stefano, Simonetta, Barbara ed Emanuele – tutti pesaresi – sono riconoscibili dalle divise su cui spicca “Insieme facciamo piazza pulita”, un messaggio che ha raccolto il plauso dei residenti: «Sono in tanti a ringraziarci; è un bello stimolo per fare sempre più per la nostra città, a cui teniamo tanto».