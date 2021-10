Tornano a tremare le Marche: scossa di terremoto di Magnitudo 4.3 a Montefelcino Sisma avvertito in molti comuni nel nord della regione. Scuole chiuse a Fano il 29 e 30 ottobre per verifiche a edifici

Un lungo sussulto ha risvegliato vecchie paure, verso le ore 13 di venerdì 29 ottobre nella parte nord delle Marche. Una scossa di terremoto è stata ben avvertita nelle province di Pesaro Urbino e Ancona.

Si tratterebbe, secondo le prime stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di un sisma di Magnitudo Ml 4.3 (Mw 4.1) nell’entroterra di Fano. L’epicentro è stato localizzato tra i comuni di Montefelcino, Serrungarina e Cartoceto, ad una profondità di circa 38 km.

Dopo la scossa principale sono stati registrati altri terremoti di magnitudo inferiore: sono stati almeno altri 4 gli eventi localizzati nella stessa area, di magnitudo compresa tra 1.4 e 2.7.

A parte i messaggi che da subito sono iniziati a rimbalzare su social network e chat e le molte chiamate giunte ai Vigili del Fuoco al numero 115, non sono ancora stati segnalati danni a cose, e soprattutto a persone.

Il Comune di Fano ha deciso per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado da subito, nella giornata di venerdì 29 ottobre e anche per quella successiva di sabato 30, per poter effettuare le verifiche strutturali del caso sugli edifici scolastici.

Trenitalia informa che nessun convoglio è stato fermato o ha subìto rallentamenti sulla tratta Adriatica, nè su quellle interne delle Marche.