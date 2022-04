Martedì 12 aprile arriva a Cagli il “Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show” Lo spettacolo si terrà al teatro Comunale a partire dalle ore 21.00

79 Letture Cultura e Spettacoli

Massimo Lopez e Tullio Solenghi sono in scena con il «Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show», martedì 12 aprile al Teatro Comunale di Cagli nel cartellone in abbonamento promosso da Comune, Istituzione Teatro e AMAT e il contributo di MiC e Regione Marche.

In due ore di spettacolo, Lopez e Solenghi si offrono alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale che è il loro inconfondibile marchio di fabbrica. Affiancati dalla Orchestra Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio, i due mattatori sono tornati insieme sul palco per questo «Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show», scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico. Tra i cammei, l’incontro tra Papa Bergoglio e Papa Ratzinger in un esilarante siparietto di vita domestica, i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella Vanoni e quello di Dean Martin e Frank Sinatra. Immancabile il pensiero dei due artisti ad Anna Marchesini, amica e collega di lunga data nel popolare trio che li ha fatti conoscere al grande pubblico.

Biglietti in vendita a 25 euro (platea e palchi, con ridotto a 20 euro) e 15 euro per i posti di loggione al botteghino del Teatro Comunale (tel. 0721/781341, orario 17-19.30, botteghino.teatrodicagli@gmail.com), nei ticket store del circuito AMAT/VivaTicket e online su www.vivaticket.com

Informazioni botteghino del Teatro Comunale (tel. 0721/781341, orario 17-19.30) e AMAT (tel. 071/2072439, lun-ven orario 10/16) www.amatmarche.net.

Inizio spettacolo: ore 21.

Lo spettacolo si svolge nel rispetto delle normative vigenti di sicurezza sanitaria. Green pass rafforzato e mascherina Ffp2 obbligatori per l’ingresso a teatro.