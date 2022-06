Marche Pride, il sindaco Ricci: “Grazie per aver colorato la nostra Pesaro” "Questa giornata ha dimostrato le nuove generazioni sono più avanti del resto della società e di un pezzo importante della politica"

65 Letture Cronaca

«Grazie per avere colorato la nostra Pesaro, grazie per averci scelto nelle Marche, grazie per avere fatto capire a coloro che ci guardavano cosa significa battersi per la libertà e l’uguaglianza». Lo ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci al Marche Pride 2022.

«Un corteo gioioso e pieno di vita che si batte per la libertà di essere sé stessi e di vivere l’amore alla luce del sole. Senza nascondersi, sentirsi giudicati, denigrati. Dobbiamo fare ancora molti passi avanti contro i pregiudizi che vivono nella società, ma questa giornata ha dimostrato le nuove generazioni sono più avanti del resto della società e di un pezzo importante della politica. Spero che i diffidenti abbiano seguito il corteo e ascoltato i messaggi e, magari, prendano maggiore coraggio nel difendere le proposte di legge che vogliono solo contrastare l’odio e i pregiudizi. Pesaro vuole essere avanguardia dei diritti civili della regione, continuate a sceglierci e noi vi ospiteremo sempre a braccia aperte».