Martedì 26 luglio concerto a Pesaro dell’Accademia di musica Zero Crossing L'evento chiamato "Live aid ZC" si svolgerà a partire dalle ore 21.15 presso l'Anfiteatro del parco Miralfiore

Martedì 26 luglio ancora musica sul palco di Miralteatro d’Estate, rassegna nata dalla collaborazione tra Comune di Pesaro e AMAT con il contributo di Regione Marche e MiC, con l’Accademia di musica Zero Crossing in Live aid ZC.

All’Anfiteatro del Parco Miralfiore di Pesaro un concerto emozionante e coinvolgente tenuto da allievi e insegnanti dell’accademia che portano in scena i più importanti artisti del grande evento tenutosi a Wembley e Philadelphia nel 1985, pensato come “jukebox globale” per collegare tutto il mondo sul tema della fame in Etiopia. Ora come allora la musica rappresenta un collante generazionale per affrontare una quotidianità caratterizzata da una forte complessità. Il programma della serata prevede brani noti e amati di band e artisti che hanno segnato il panorama musicale negli anni 70 e 80: Led Zeppelin, Queen, Duran Duran, Phil Collins, Dire Straits, David Bowie, Elthon John, Paul Mcartney e tanti altri.

Prevendite presso biglietteria del Teatro Sperimentale 0721 387548, Tipico.tips 0721 34121 – 3408930362 e biglietteria al Parco Miralfiore 334 3193717 dalle ore 20 del giorno di spettacolo. Inizio concerto ore 21.15.