Concerto a San Lorenzo in Campo per l’organista Simona Fruscella L'esibizione, parte della rassegna "Castelli d'Aria", si terrà domenica 2 ottobre nella Pieve di San Biagio

La rassegna organistica Castelli d’aria approda a San Lorenzo in Campo. Domenica 2 ottobre, alle ore 18.15, nella Pieve di San Biagio, si terrà il secondo appuntamento del ciclo di concerti, giunto quest’anno alla XVI edizione.

Organizzata dal Laboratorio Armonico, la manifestazione è sostenuta dalla Regione Marche e dai Comuni aderenti, con il patrocinio dalla Provincia di Pesaro e Urbino e dalla diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola. Ad esibirsi sullo storico strumento della Pieve di San Biagio, costruito da Giovanni Fedeli nella seconda metà del Settecento, sarà la giovane organista molisana Simona Fruscella. Il programma è dedicato alle musiche di Sweelinck, Bach, Fisher e Pasquini. Per l’occasione il Comune di San Lorenzo in Campo aprirà le porte dei suoi monumenti al pubblico di Castelli d’aria. Prima del concerto, a partire dalle ore 15.30, sarà possibile visitare l’Abbazia Benedettina, gioiello romanico-gotico risalente all’anno Mille. Nella cripta sono conservate le reliquie di San Demetrio, Megalomartire di Tessalonica. Sarà possibile accedere inoltre a Palazzo della Rovere, risalente al XVI secolo, che ospita al suo interno il teatro Comunale intitolato al tenore ottocentesco Mario Tiberini. Visitabile anche il museo Archeologico del Territorio di Suasa, con la vasta collezione di reperti archeologici dalla preistoria all’epoca romana.

Diplomatasi al Conservatorio di Campobasso, Fruscella si è perfezionata con maestri di chiara fama ed è risultata vincitrice di importanti concorsi, laureandosi poi in Musicologia all’Università di Pavia. Vanta una ricca carriera concertistica in tutta Europa, anche in duo con la chitarra. Come musicologa ha curato una ricerca sul repertorio per Harmonium in Italia (premiata dalla Fondazione Levi di Venezia) e ha pubblicato per la editrice ‘Momenti’.

L’ingresso è libero e gratuito. Per la prenotazione delle visite: 3389897800. Ulteriori informazioni sul sito www.laboratorioarmonico.it.