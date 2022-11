Prende il via a San Costanzo la rassegna “Teatri d’Autore 2022-2023” Lo spettacolo inaugurale, previsto giovedì 1° dicembre, sarà "Illogical Show" del gruppo Trejolie

Teatri d’Autore 2022-23, stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da AMAT con dei Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino, inizia il suo viaggio tra teatro e musica giovedì 1 dicembre dal Teatro della Concordia di San Costanzo con Illogical Show- Il meglio del peggio del gruppo Trejolie con Tomas Leardini, Marcello Mocchi e Daniele Pitari.

Secondo spettacolo comico di Trejolie, vincitori di Italia’s got talent 2017, con Illogica Show- Il meglio del peggio il trio prosegue il suo percorso artistico del trio. Lo spettacolo ricalca le orme del precedente (IllogicalShow) e al tempo stesso ne prende le distanze fino a realizzarsi in una nuova versione. I pezzi di repertorio più conosciuti si alternano così a nuovi esilaranti sketches con un nuovo impianto registico. In Illogical Show – Il meglio del peggio Trejolie non abbandona lo stile che ha fatto conoscere il gruppo, bensì lo consolida e lo sviluppa prendendo sempre più confidenza con il linguaggio surreale, fatto di contrapposizioni e ritmi incalzanti che rendono lo spettacolo fresco e dinamico. Come una biglia che rotola e continuamente cambia percorso, le situazioni comiche si intrecciano tra loro creando un flusso continuo che cattura, spiazza e sorprende, adatto ad ogni tipo di pubblico e che vede sul palco i tre talentuosi attori dell’importante Scuola di Teatro Paolo Grassi.

Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, reteteatripu@amat.marche.it, IAT di San Costanzo 340 0796684.Prevendite biglietti (da 8 a 15 euro) presso biglietterie circuito vivaticket, biglietteria Teatro Sperimentale Pesaro tel. 0721 387548, biglietteria Teatro della Fortuna Fano tel. 0721 800750, biglietteria Museo Bronzi Dorati Pergola tel.0721 734090, il giorno stesso dello spettacolo nella biglietteria del Teatro della Concordia dalle ore 19. Inizio spettacolo ore 21.15.