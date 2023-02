La rassegna teatrale “Andar per Fiabe” fa tappa a San Lorenzo in Campo In programma domenica 5 febbraio al teatro Tiberini (ore 17.00) lo spettacolo "La riscossa del clown"

Andar per Fiabe, stagione dedicata al teatro ragazzi nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da AMAT con i Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino, fa tappa domenica 5 febbraio al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo con La riscossa del clown da un’idea di Madame Rebiné.

Uno spettacolo di circo e teatro al servizio della leggerezza e del divertimento. Dopo novant’anni di sfortuna, delusione e scivoloni un vecchio clown torna a cavallo della sua sedia a rotelle per farsi giustizia. Sarà un’impresa impossibile dove renne acrobate, giocolieri miopi e mosche assassine cercheranno di impedirglielo. A colpi di naso rosso farà occhi neri e lotterà fino all’ultimo respiro per difendere la sua dignità. Se ci riuscirà sarà solo grazie al sostegno degli spettatori, un cabaret alla riscossa in un cui il clown trionfa.

Dalle ore 16 presso il foyer del teatro l’associazione Avis di San Lorenzo in Campo farà compagnia al pubblico con tanti palloncini colorati per bambini di ogni età.

Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro 0721 849053, reteteatripu@amat.marche.it. Prevendite biglietti (biglietto posto unico numerato bambini da 0 a 3 anni euro 1,50 –bambini e adulti posto unico numerato 5 euro) presso biglietterie circuito vivaticket, IAT di San Costanzo 340 0796684 – 348 5235878, biglietteria Museo Bronzi Dorati Pergola 0721 734090, biglietteria Teatro Sperimentale Pesaro 0721 387548, biglietteria Teatro della Fortuna Fano 0721 800750, il giorno stesso dello spettacolo nella biglietteria del teatro dalle ore 16.

Inizio spettacolo ore 17.