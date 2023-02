Prende il via a Fano il ciclo di incontri “Il Potere, l’Ambiente, l’Europa” A partire da sabato 11 febbraio presso il Circolo Bianchini

IL POTERE, L’AMBIENTE, L’EUROPA è un ciclo di sei incontri dedicati all’Europa, alle sue radici, alle prospettive del suo ruolo nell’immediato futuro. Ad organizzarlo è il Circolo Bianchini, AICCRE Marche e Comune di Fano.

“Questo ciclo di incontri – afferma Andrea Angelucci, presidente del Circolo Bianchini – viene proposto alla cittadinanza proprio nel momento in cui le diverse sfide che ai nostri giorni si presentano drammaticamente sullo scenario internazionale: dalla guerra russo-ucraina, alla tensione nei Balcani, dalla pandemia non ancora completamente cessata, all’emergenza ambientale e climatica, sembrano quanto mai urgentemente richiedere la presenza e l’azione di un Europa intimamente unita e consapevole del suo ruolo insostituibile”.

“E’ fondamentale indagare su temi attuali come quelli legati all’ambiente. La chiave originale è proprio la riflessione che parte dall’Europa e dal contesto in cui ci troviamo. Serve ragionare insieme con l’intento di mettere delle basi utili a comprendere ciò che ci riguarda in prima persona. Credo che vada lodata l’iniziativa del Circolo Bianchini poiché hanno allestito una programmazione seria e molto puntuale”.

“Come Vice Presidente vicario dell’AICCRE – afferma Massimo Bello – siamo ben lieti di sostenere questa iniziativa lodevole. Essere vicini all’Europa vuol dire creare un ponte verso la stessa. La tutela ambientale è una delle prime prerogative che, come cittadini europei, dobbiamo osservare”.

I sei incontri si terranno nell’ambito di MODERNISSIMA, la rassegna di conferenze, spettacoli, letture poetiche, recital e proiezioni che il Circolo culturale Angiola Bianchini ha organizzato per il presente anno sociale, da ottobre 2022 a giugno 2023.

L’iniziativa nasce da una collaborazione tra Circolo Bianchini, AICCRE Marche e Comune di Fano ed è stata curata dai ricercatori universitari Dr. Filippo Moretti, Dr. Giovanni Franchi e Dr. Filippo Cicoli.

A seguire il programma del ciclo di conferenze più nel dettaglio:

Sabato 11 febbraio 2023, ore 17: Roberto Della Seta e Filippo Moretti, Dialogo su “L’ambiente e l’Europa”

Sabato 25 marzo 2023, ore 17: Guido de Monticelli, “Altiero Spinelli e l’idea di Europa”

Domenica 26 marzo 2023 ore 17: Roberta De Monticelli e Filippo Moretti, “Dialogo sull’Europa”

Venerdì 17 marzo 2023 ore 17,30: Ivano Dionigi e Giovanni Franchi, “Le parole e il potere”

Domenica 16 aprile 2023 ore 17: Giacomo Gabellini e Filippo Cicoli, “L’Europa fra i nuovi Imperi” Giacomo

Venerdì 26 maggio 2023 ore 17,30: Francesca Cenerini e Giovanni Franchi, “La rappresentazione del Potere nel mondo romano”