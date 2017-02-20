Fano, pronti 200mila euro per una nuova area sportiva in zona San Lazzaro L'assessore allo sport Alberto Santorelli: "Un’area oggi trascurata potrà tornare a vivere"

Un altro passo concreto nella riqualificazione degli spazi urbani. Un’ulteriore testimonianza di come lo sport sia tornato al centro dell’agenda politica dell’Amministrazione comunale. Il Comune di Fano si è aggiudicato un finanziamento di 200.000 euro grazie alla partecipazione al bando ministeriale “Sport Illumina”, promosso dal Ministero dello Sport. Il progetto, che sarà redatto dai tecnici del Ministero, prevede la realizzazione di un playground nell’area adiacente al Palas Allende, nel quartiere di San Lazzaro: uno spazio all’aperto di 300 metri quadrati che potrà ospitare diverse discipline sportive, come street basket, pallavolo e calcio a 5.

Un luogo inclusivo e multifunzionale, in cui lo sport diventa strumento di socializzazione, benessere e rigenerazione urbana, e dove bambini, ragazzi e famiglie potranno ritrovarsi per vivere spazi pubblici sicuri e attrezzati.

A occuparsi della gestione dell’appalto e del coordinamento delle imprese esecutrici sarà Sport e Salute, che si occuperà anche della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area per sei anni, garantendone funzionalità e sicurezza nel tempo, senza alcun onere per l’Amministrazione comunale.

«Questo finanziamento dimostra l’efficacia dell’azione amministrativa nel reperire risorse esterne per migliorare la città – afferma il sindaco di Fano, Luca Serfilippi –. È un progetto che ha un valore non solo sportivo, ma anche sociale e culturale: restituiamo alla comunità uno spazio pensato per l’inclusione, la condivisione e la salute. Interventi come questo testimoniano l’impegno quotidiano per una città sempre più viva e dinamica. Un ringraziamento va ai nostri uffici, che con competenza e tempestività hanno permesso di centrare questo importante obiettivo.»

«Un’area oggi trascurata potrà tornare a vivere, diventando un punto di riferimento per famiglie, bambini e giovani. È un esempio concreto di rigenerazione urbana attraverso lo sport e un segnale chiaro di attenzione verso il quartiere di San Lazzaro – aggiunge l’assessore allo sport, Alberto Santorelli –. Da mesi abbiamo avviato una vera e propria rivoluzione nelle politiche sportive, riportando lo sport al centro delle scelte amministrative e restituendogli il ruolo che merita nella vita della nostra città.»

I lavori partiranno nei prossimi mesi e si concluderanno nella prima parte del 2026, restituendo alla città uno spazio moderno, sicuro e pienamente fruibile.

L’intervento si inserisce nella strategia dell’Amministrazione comunale di rafforzare il ruolo dei quartieri come luoghi di comunità, attraverso i Consigli di Quartiere, investimenti mirati e attenzione al decoro urbano e alla vivibilità degli spazi pubblici