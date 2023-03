Uomo di 48 anni condannato per omicidio tratto in arresto dalla Polizia Il protagonista della vicenda viveva da tempo in provincia di Pesaro-Urbino: è ora recluso nel carcere di Villa Fastiggi

Alle prime luci dell’alba di venerdì 10 marzo, il personale della squadra mobile della Polizia di Pesaro ha tratto in arresto un 48enne residente nel territorio provinciale, condannato in via definitiva per omicidio.

Sul capo dell’uomo, stanziatosi da tempo nelle Marche, pendeva infatti un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli. A seguito di una sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, l’individuo in questione aveva ricevuto una condanna a 18 anni di reclusione: il 48enne, che non avrebbe opposto alcuna resistenza all’arresto, è stato quindi prelevato dalla sua abitazione per esser quindi condotto presso il carcere di Villa Fastiggi, a Pesaro.