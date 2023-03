Sabato 18 marzo a Pergola va in scena la commedia “Il Dio del massacro” Alle ore 21.15 presso il teatro Angel Dal Foco

Teatri d’Autore, stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da AMAT con dei Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino, fa tappa sabato 18 marzo alle ore 21.15 al Teatro Angel Dal Foco di Pergola con Il Dio del massacro di Yasmina Reza, diretto e interpretato da Michele Cipriani, Arianna Gambaccini, Saba Salvemini e Annika Strøhm, produzione di Areté Ensemble e Cipriani Gambaccini.

Il Dio del massacro è una commedia esilarante e spietata che ha fatto il giro di tutti i teatri del mondo. Ferdinand Reille, un bambino di undici anni, colpisce al volto con un bastone il coetaneo Bruno Houllié e durante il litigio gli rompe due denti. Le due coppie di genitori si incontrano il giorno dopo per risolvere l’ accaduto in modo adulto e pacifico, ma, nonostante i buoni propositi di rispetto ed amore reciproco, le buone maniere vengono presto dimenticate da entrambe le famiglie e la discussione degenera in un’altalena di imprevisti, battute al vetriolo, “sgambetti”, raffinate crudeltà, e, addirittura, risse. I quattro genitori nella strenua difesa di ciò che hanno di più caro raderanno al suolo i capisaldi della convenzione sociale.

Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, reteteatripu@amat.marche.it. Prevendite biglietti (da 8 a 15 euro) presso biglietterie circuito vivaticket, tra le quali IAT di San Costanzo 340 0796684 – 348 5235878, biglietteria Teatro Sperimentale Pesaro tel. 0721 387548, Tipico.Tips Pesaro, biglietteria Teatro della Fortuna Fano tel. 0721 800750, biglietteria del Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola, il giorno stesso dello spettacolo nella biglietteria del teatro dalle ore 19.