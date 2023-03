A Mombaroccio va in scena lo spettacolo “Odissea: due canti in musica” Venerdì 24 marzo alle ore 21.15

Teatri d’Autore, stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da AMAT con i Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino, fa tappa venerdì 24 marzo al Teatro Comunale di Mombaroccio con Odissea: Due canti in musica di e con Giuseppe Esposto e Raffaele Damen.

L’Odissea è un’opera incentrata sul viaggio, il viaggio per ritornare alla propria terra, ma anche un viaggio all’interno alla ricerca dell’anima. Le prove che affronterà Ulisse sono essenzialmente simboliche e serviranno per elevare l’anima dell’eroe. “Il nostro viaggio – raccontano i protagonisti dello spettacolo – sarà incentrato sulla sonorità dei canti. Attraverso due illustri traduzioni, Quasimodo (Polifemo) e Maria Grazia Ciani (Circe), ci inoltreremo in un cammino vocale accompagnati dalla musica della fisarmonica in un dialogo costante tra melodia e voce, significato e significante. Un percorso fatto di variazioni sul tema, la sensualità e l’incanto della maliarda Circe e la cupezza orrorifica della figura del Ciclope”.

Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, reteteatripu@amat.marche.it. Prevendite biglietti (da 8 a 15 euro) presso biglietterie circuito vivaticket, tra le quali biglietteria Teatro Sperimentale Pesaro tel. 0721 387548, biglietteria Teatro della Fortuna Fano tel. 0721 800750, Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola tel. il giorno stesso dello spettacolo nella biglietteria del teatro dalle ore 19.

Inizio spettacolo ore 21.15.