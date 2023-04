Commise una rapina a Pesaro nel 2019, 70enne arrestato in Sardegna Il malvivente dovrà scontare un anno, nove mesi e venti giorni di reclusione in carcere

Un 70enne di origini umbre, autore di una rapina commessa a Pesaro il 14 aprile del 2019, è stato rintracciato e tratto in arresto nei giorni scorsi dai Carabinieri.

Il soggetto in questione, che aveva agito con la complicità di quella che allora era la sua compagna, era stato condannato a un anno, nove mesi e venti giorni di reclusione su decisione del Tribunale di Pesaro. In seguito, la Procura della Repubblica aveva emesso un provvedimento di carcerazione nei suoi confronti.

Ricercato per rapina e lesioni personali in concorso, il 70enne è stato infine individuato nei pressi di Villaputzu, in provincia di Cagliari, dove viveva a bordo di una barca ormeggiata in porto. Già scattato il suo trasferimento nel carcere del capoluogo sardo.