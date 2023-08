Cultura delle Marche: i 4 giochi tradizionali della regione Non pochi i giochi peculiari di cui difficilmente si trova traccia altrove

I giochi di carte sono ancora oggi un passatempo molto diffuso in tutta Italia. I mazzi francesi sono quelli che vanno per la maggiore, ma alcuni giochi specifici vengono praticati prevalentemente con le carte regionali, che variano a volte persino di città in città.

Nel caso delle Marche non esiste un mazzo regionale caratteristico, eppure da queste parti non sono pochi i giochi peculiari di cui difficilmente si trova traccia altrove. Si tratta della Bestia a 5 carte, della Petrangola, della Cispa e del Trucco, ancora oggi molto popolari. Già, perché si potrebbe affermare che nelle Marche questi giochi abbiano ancora più successo del classico Sette o mezzo o della Briscola.

La Bestia a 5 carte ricorda per certi versi proprio quest’ultima. Si gioca in 4 o in 5, con un qualsiasi mazzo italiano da 40 carte. La partita vive di 3 fasi, a cominciare dalla distribuzione delle carte. Si procede quindi con le dichiarazioni dei bussanti e infine con la chiusura. Ogni partecipante riceve 3 carte, poi si pone una carta scoperta in mezzo al tavolo e allora vengono consegnate altre 2 carte ai giocatori. Chi siede alla destra del banco avvia il gioco con una presa della carta al centro oppure si limita a ignorarla.

Dopo che tutti hanno effettuato la loro mossa, è possibile cambiare eventualmente le carte in mano. L’ultima fase della partita comincia sempre dal giocatore posizionato alla destra del mazziere, che sceglie quale carta giocare. A quel punto gli altri partecipanti sono chiamati ad una risposta con una carta del medesimo seme. Le regole della Bestia a 5 carte ricordano dunque non poco le regole della Briscola. Al termine, vince chi esegue un minimo di 3 prese. Chi non ne effettua nemmeno una, invece, deve pagare l’intero equivalente del piatto. In passato c’era chi per la rabbia di aver perso ed essere costretto a mettere mano al portafoglio andava “in bestia”: da qui il nome che ha assunto poi il gioco.

Un altro gioco molto folkloristico è la Petrangola, dove non si gioca per vincere, ma perlopiù per evitare di perdere. L’obiettivo è infatti quello di cercare di non essere fatti fuori dalla partita. Di norma si gioca in 4 giocatori, ma se si è in più persone è consentito utilizzare qualche mazzo di carte in più. Ogni partecipante dispone di 3 vite e riceve inizialmente 3 carte, mentre altrettante vengono posizionate sul tavolo. A turno, è possibile cambiare le carte che si hanno in mano con quelle sul tavolo nel tentativo di realizzare la Petrangola, ossia una combinazione di 3 carte uguali o una scala con carte dello stesso seme. Quando si raggiunge questo punteggio è possibile bussare permettendo agli altri giocatori un ultimo cambio e a chi si ritrova con la combinazione peggiore viene sottratta una vita.

Ancora più singolare è la Cispa, un gioco che prende parzialmente il nome dal 5 di spade, che è la carta di maggior valore. In questo caso, a inizio partita si ricevono 5 carte e i giocatori devono provare a conseguire il miglior punteggio. In ordine di importanza, le carte che conferiscono più punti sono i cavalli, i re, gli assi e il 5 di spade. Infine, non si può non citare il Trucco. Ogni partecipante riceve 3 carte e si gioca fino a quando uno di loro non arriva a 30 punti. In caso di parità prevale chi ha ottenuto lo score più elevato nel corso dell’ultima mano. Il fatto che in questo gioco è consentito bluffare rende le partite molto più divertenti. Il Trucco passa attraverso 2 fasi: la chiamata dell’invito e la presa.

Complice l’esplosione del digitale, purtroppo o per fortuna giochi tipicamente italiani come quelli più diffusi nelle Marche non riescono a trovare spazio tra le attrazioni online. I giochi da tavolo sul web includono senz’altro anche i giochi di carte, ma nella maggior parte dei casi si parla di quelli americani come il Poker. Raramente si intravedono su internet le trasposizioni virtuali della Scopa o della Briscola, figuriamoci della Ciscpa o della Petrangola. Paradossalmente, però, questo aspetto rende i giochi marchigiani ancora più affascinanti e ricercati. Sono anche questi passatempi a caratterizzare la cultura del posto, al pari di molti altri giochi di carte che si possono scoprire girando tra le varie regioni d’Italia.