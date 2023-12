“Natale a suon di hip hop” venerdì 22 dicembre a San Costanzo Appuntamento alle ore 17.00 al teatro della Concordia

Andar per Fiabe, stagione dedicata al teatro ragazzi nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da AMAT con i Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino, fa tappa venerdì 22 dicembre a San Costanzo con lo spettacolo Natale a suon di hip hop di Compagnia Teatrale Mattioli.

L’ appuntamento natalizio si conferma anche quest’anno uno straordinario successo e vede già da qualche giorno il Teatro della Concordia sold out.

Un’attrice aspetta con impazienza un ballerino hip hop per iniziare lo spettacolo, ma lei, senza di lui, è spiazzata. Le luci del palcoscenico si accendono, la musica riempie la sala ma del ballerino neanche l’ombra e l’attrice in una goffa danza cerca di riempire quel vuoto. Quando per lei tutto sembra perduto arriva lui, il ballerino, che con le sue abilità e le sue danze trascinerà tutto il pubblico nelle storie dei libri.

Il divertente e poetico spettacolo affronta il Natale visto dagli occhi di tre differenti bambini. I piccoli racconti sul tema del Natale, tra gag e giochi teatrali, sono narrati da Monica Mattioli con l’utilizzo di oggetti e sono danzati da Massimo Prandelli tra note di musica hip hop, classici di Natale rielaborati in chiave hip hop e musica neoclassica.

Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, reteteatripu@amat.marche.it. Prevendite biglietti (posto unico numerato euro 5, ridotto 0-3 anni euro 1.50) presso biglietterie circuito vivaticket, biglietteria Teatro Rossini Pesaro tel. 0721 387621, biglietteria Teatro della Fortuna Fano tel. 0721 800750, Tipico.tips 0721 34121, Iat di San Costanzo 0721 1799060, Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola 0721 734090 il giorno stesso dello spettacolo nella biglietteria del teatro dalle ore 16.

Inizio spettacolo ore 17.