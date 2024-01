La rassegna teatrale “Andar per Fiabe” fa tappa a Pesaro domenica 7 gennaio In scena lo spettacolo "Il Gruffalò"

Domenica 7 gennaio al Teatro Sperimentale di Pesaro con Il Gruffalò di Fondazione Aida, primo appuntamento del nuovo anno di Andar per Fiabe, stagione dedicata al teatro ragazzi nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da AMAT con i Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino.

Un musical per tutta la famiglia, anche per i più piccoli (consigliato da 4 anni), tratto dal bestseller di Julia Donaldson e Axel Sheffler. Il personaggio creato dagli autori è apprezzato e conosciuto da migliaia di bambini e genitori in tutto il mondo grazie alle traduzioni realizzate in oltre trenta lingue. Pur mantenendosi fedeli ai testi e all’iconografia delle illustrazioni originali, lo spettacolo musicale è interamente nuovo. Esiste il Gruffalò? Certo che esiste quel mostro, nella nostra storia, ma è un mostro per ridere e per dire ai bambini di usare la fantasia, l’intelligenza. In questo modo anche un bosco selvaggio e frondoso potrà diventare un luogo in cui è divertente vivere, almeno per qualche tempo, almeno per il tempo dell’infanzia.

Adattamento e regia sono di Manuel Renga, adattamento drammaturgico di Pino Costalunga, l’interpretazione è affidata a Stefano Colli, Elisa Lombardi, Ivan Portale, musiche originali di Patrizio Maria D’Artista, coreografie di Elisa Cipriani, Luca Condello, scenografie di Federico Balestro, costumi di Antonia Munaretti. La produzione dello spettacolo è di Fondazione Aida e Teatro Stabile del Veneto.

Informazioni e biglietti presso biglietteria Teatro Rossini 0721 387621, circuito AMAT/vivaticket anche online, prevendite anche alla biglietteria Tipico.tips 0721 34121 – 340 8930362. Inizio spettacolo ore 17.