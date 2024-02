Due incontri a Pesaro sui risarcimenti dei danni provocati dall’alluvione del maggio 2023 Si terranno nel pomeriggio di martedì 27 febbraio; iscrizioni aperte fino a lunedì 26

È in programma nel pomeriggio di martedì 27 febbraio il “doppio” incontro pubblico organizzato dall’assessorato all’Operatività del Comune di Pesaro e dalla Regione Marche per spiegare a famiglie e imprese, come procedere all’istruttoria relativa alla richiesta di contributo per i danni occorsi ai privati a seguito dell’alluvione di maggio 2023.

Gli appuntamenti si svolgeranno il 27 febbraio, alle ore 15.30 e alle ore 17, nella sala comunale di Cinque Torri, in largo Volontari del Sangue 9. Gli appuntamenti saranno coordinati dal personale della “Struttura Commissariale di Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione maggio 2023”.

Per partecipare, è necessario scrivere entro lunedì 26 febbraio alla mail marta.moretti@comune.pesaro.pu.it indicando il proprio nome e cognome e l’orario della riunione a cui si è scelto di partecipare.

Gli appuntamenti si rivolgono ai titolari di attività economiche, produttive o agricole e i privati proprietari di immobili dei Comuni colpiti dall’emergenza e interessati a presentare la richiesta dei contributi per i danni da alluvione tramite la piattaforma informatica predisposta dalla Regione Marche e attiva al link https://alluvione2023.regione.marche.it/.

Altre informazioni sul sito del Commissario straordinario.