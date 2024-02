“I Gemelli” in scena al teatro della Concordia di San Costanzo Venerdì 1° marzo, ore 21.15

Teatri d’Autore, stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da AMAT con i Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino, fa tappa venerdì 1 marzo al Teatro Della Concordia di San Costanzo con lo spettacolo I Gemelli di Compagnie Romantica e CTU Cesare Questa, tratto dalle commedie di Plauto e Goldoni nell’originale riscrittura di Carlo Boso, con Michele Pagliaroni, Emanuele Contadini, Alessandro Blasioli, Erika Giancalone e Rebecca Bianchi.

«Nello scrivere e dirigere I gemelli – nota Carlo Boso – ho voluto dar vita a uno spettacolo che si posizionasse tra il teatro popolare praticato da Plauto, la commedia dell’arte e il teatro borghese, tipico della riforma avviata da Carlo Goldoni. Un’opera eminentemente popolare dunque che fa riferimento al Menecmi di Plauto, agli scenari rinascimentali della commedia dell’arte e ai Due gemelli veneziani di goldoniana memoria. L’obiettivo che ci siamo prefissi è dar luogo a una performance teatrale destinata a divertire e nello stesso tempo a invitare il pubblico alla riflessione».

Zanetto, ricco e sciocco allevatore bergamasco, arriva a Venezia accompagnato dal fedele servo Spazzola per incontrarsi con la sua futura sposa, la giovane Rosaura, figlia di Pantalone e affidata alle cure di Pancrazio, oscuro precettore e di Carmela, sua amorevole fantesca. Zanetto ha un fratello gemello, Tonino, che è cresciuto a Venezia e che si distingue da lui perché dotato di grande intelligenza e fascino. Il caso vuole che nello stesso periodo anche Tonino si trovi a Venezia – in fuga in seguito ad un tragico incidente – per incontrarsi con la sua amata Beatrice, affidata alle cure dell’amico Florindo. Nel frattempo anche il terribile Capitano Lelio della Scala Grande si è messo sulle tracce della bella Beatrice, determinato ad entrare nelle sue grazie. Una serie di coincidenze ed equivoci dà luogo ad appassionanti scambi fra i due gemelli Zanetto e Tonino, che si ritrovano al centro di peripezie e fraintendimenti che condurranno ad un finale spettacolare.

I costumi dello spettacolo sono di Sonja Signoretti, le scene di Simone Moroni e Federica Angelini.

Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721 849053, reteteatripu@amat.marche.it. Prevendite biglietti da 8 a 15 euro presso biglietterie circuito vivaticket, tra le quali biglietteria Teatro Rossini di Pesaro 0721 387621, biglietteria Teatro della Fortuna di Fano 0721 800750, Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola 0721 734090, Iat di San Costanzo 0721 1799060. Il giorno stesso dello spettacolo la biglietteria del teatro sarà aperta dalle ore 19. Inizio spettacolo ore 21.15.