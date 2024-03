Torna l’appuntamento con il Gran Galà delle Marche – Premio Marche Prestigio Venerdì 15 marzo (ore 21.00) al teatro Sanzio di Urbino

Dopo il notevole successo dell’edizione inaugurale, l’associazione culturale pesarese Opera Sound concede il bis e ripropone il Gran Galà delle Marche – Premio Marche Prestigio.

Grazie al contributo della Regione questo venerdì 15 marzo, al teatro “Sanzio” di Urbino, con inizio alle 21 e ad ingresso libero, andrà in scena una serata tra riconoscimenti importanti e piacevole intrattenimento. Il Gran Galà promuove infatti la celebrazione di marchigiani, anche associazioni o aziende, che si sono particolarmente distinti per doti e risultati nel corso del 2023.

Venerdì nella città di Raffaello verranno insigniti nientemeno che la stilista Alberta Ferretti, l’azienda di armi sportive Benelli e Piero Benelli, medico specialista in Medicina dello sport (coinvolto a livello nazionale con il mondo del basket e della pallavolo) e docente all’Università di Urbino.

L’appuntamento, aiutato dal patrocinio del Comune di Urbino, della Provincia, del Coni, del Galleria Nazionale delle Marche ed in collaborazione con Confcommercio Marche Nord (media partner eTv), verrà condotto dal giornalista Maurizio Socci. Sul palco sarà coadiuvato dalla bellezza al femminile perché lo affiancherà Swami Morici, la Miss Marche in carica.

Il pubblico potrà godersi gli interventi di intrattenimento musicale garantite dal cantante Povia (vincitore del Festival di Sanremo 2006) e dal duo Operapop composto dal soprano Francesca Carli e dal tenore Enrico Giovagnoli. Non mancheranno momenti di grandi risate grazie al comico Bicio che in passato con le sue barzellette è stato protagonista in tv a “La sai l’ultima?”. Sarà presente anche Rossella Fiorani, nel 2017 vincitrice del titolo nazionale di Miss Coraggio.

Il progetto realizzato da Opera Sound ha davvero spessore e portata regionale, perché sono stati girati video promozionali in tante città delle Marche come Montappone, Sarnano, Osimo, Urbino Mondavio e Treia.