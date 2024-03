La rassegna Teatri d’Autore prosegue venerdì 22 marzo a Gradara Sul palco Alessandro Mori e Corrado Caruana con "Attacchi di Swing"

Teatri d’Autore, stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da AMAT con i Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino, fa tappa venerdì 22 marzo al Teatro Comunale di Gradara con lo spettacolo Attacchi di Swing di Teatro Necessario, con Alessandro Mori a clarinetti, sassofoni e organo di batteria e Corrado Caruana alla chitarra acustica.

Musica e comicità sono gli ingredienti di questo spettacolo per far ridere, per approfondire la storia della musica, per far conoscere musiche che giravano il mondo su una carrozza, per fare una festa manouche e swing con il duo formato da Alessandro Mori, clarinettista votato alla comicità, e Corrado Caruana, virtuoso chitarrista che scala la tastiera con il sanguigno spirito gypsy jazz.

Un salotto anni 30’, atmosfera soffusa, la gran soirées sta per cominciare. In scena il virtuosismo del duo swing saltellante e spumeggiante, che assorbe gli elementi ritmico – armonici jazz e del valzer francese, arricchito da improbabili strumenti a sorpresa e una loop station che sintetizza e amplifica il divertimento. Il ritmo incalza durante il viaggio musicale, fatto di ottima musica, brindisi, aneddoti sorprendenti. Un continuo crescendo di humor ed eventi surreali, che esplode in una miriade di strumenti musicali, nello spettacolo che si connota per la capacità di divertire tra virtuosismo musicale e comicità.

Alessandro Mori con la compagnia Teatro Necessario ha all’attivo più di 1500 repliche di spettacoli tout public, che hanno entusiasmato gli spettatori di 4 continenti in più di 40 paesi. Chitarrista da sempre, Corrado Caruana è stilisticamente considerato un importante discendente del leggendario Django Reinhardt. Ricerca, studio e passione lo hanno portato a suonare con Stochelo Rosenberg, uno dei suoi punti di riferimento.

Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, reteteatripu@amat.marche.it. Prevendite biglietti da 8 a 15 euro presso biglietterie circuito vivaticket, tra le quali biglietteria Teatro Rossini di Pesaro 0721 387621, biglietteria Teatro della Fortuna di Fano 0721 800750, Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola 0721 734090, Iat di San Costanzo 0721 1799060. Il giorno stesso dello spettacolo la biglietteria del Teatro Comunale sarà aperta dalle ore 19. Inizio spettacolo ore 21.15.