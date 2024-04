Tappa al teatro Angel Dal Foco di Pergola per la rassegna Teatri d’Autore Giovedì 18 aprile andrà in scena "Storie di uomini e di vini io sono il mio lavoro"

Teatri d’Autore, stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da AMAT con i Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino, fa tappa giovedì 18 aprile al Teatro Angel dal Foco di Pergola con lo spettacolo Storie di uomini e di vini io sono il mio lavoro di e con Pino Petruzzelli.

Storie di uomini e di vini io sono il mio lavoro è uno spettacolo sul valore etico del lavoro, un’etica da tramandare alle future generazioni come la più preziosa delle eredità, perché il lavoro ben fatto, oggi come ieri e come domani, sarà sempre frutto di un forte legame tra generazioni.

Lo spettacolo è la straordinaria storia di Dionigi, il vignaiolo che ha saputo dare concretezza al sogno e attraverso le sue continue lotte arrivare a creare un’eccellenza da una terra avara, un sogno in cui passato e presente, tradizione e modernità si fondono producendo un vino da premiare capace di racchiudere in sé memoria di piccola e grande Storia. Dionigi crede in un lavoro per cui fondamento essenziale è la speranza. Il nostro vignaiolo è riuscito con straordinaria sapienza, tenacia e maestria, a dare concretezza a un sogno e per questo una giuria ha deciso di premiare il suo lavoro. Dionigi sta per ritirare il premio e nei momenti che precedono la cerimonia ripercorre le tappe fondamentali della sua vita. Scopriamo così che il suo vino non racconta di sentori e profumi, ma della civiltà che lo ha prodotto e per questo rimanda alla sacralità del lavoro.

L’epopea di Dionigi si muove tra la grandine di agosto e la siccità, tra la burocrazia asfissiante e i declivi da dissodare, tra i richiami di un posto fisso nella Fabbrica Italiana Bulloni e Affini e i muretti a secco da rimettere in piedi, tra gli ulivi dei nonni e la terra. Storie in cui anche la morte è capace di generare vita.

Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, reteteatripu@amat.marche.it. Prevendite biglietti da 8 a 15 euro presso biglietterie circuito vivaticket, tra le quali biglietteria Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola 0721 734090, Teatro Rossini di Pesaro 0721 387621, biglietteria Teatro della Fortuna di Fano 0721 800750, Iat di San Costanzo 0721 1799060. Il giorno stesso dello spettacolo la biglietteria del Teatro Angel dal Foco sarà aperta dalle ore 19. Inizio spettacolo ore 21.15.