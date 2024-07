Doppio concerto nelle Marche per Frida Bollani Magoni e Albert Eno Sabato 3 agosto a Pesaro, domenica 4 a Sant'Elpidio a Mare

146 Letture Cultura e Spettacoli

Frida Bollani Magoni & Albert Eno sono i protagonisti del doppio appuntamento del prossimo fine settimana. Sabato 3 agosto al Parco Miralfiore di Pesaro (ore 21.15) per Miralteatro d’Estate promosso da Comune di Pesaro e AMAT e domenica 4 agosto in Piazza Matteotti a Sant’Elpidio a Mare per Sant’Elpidio Jazz Festival, storica rassegna del circuito Jazz di Marca organizzata dall’Assessorato alla Cultura e dall’associazione AMAT in collaborazione con Syntonia Jazz, per la direzione artistica di Alessandro Andolfi.

Il duo fonde il puro talento della giovanissima Frida Bollani Magoni (voce e pianoforte) con la poliedricità e l’esperienza di Albert Eno (voce e chitarra).

Frida Bollani Magoni inizia a studiare regolarmente pianoforte classico all’età di sette anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in Braille, essendo lei ipovedente. Si dimostra col tempo non semplicemente figlia d’arte ma artista lei stessa, un talento che già da alcuni anni si sta rivelando al pubblico in una continua evoluzione. Da tempo Frida ha stabilito un espressivo sodalizio con Albert Eno. Già vocalist dei Kismet, Eno ha avviato il suo progetto solista nel 2018, una voce vigorosa e fremente, che col suo background pop-rock sostiene Frida nelle sue esplorazioni del repertorio extrajazzistico. Dopo il grande successo di critica e pubblico ottenuto nei suoi primi tre tour estivi e nel tour teatrale conclusosi nel febbraio 2024, Frida Bollani Magoni torna ai suoi amati spettacoli dal vivo con un nuovo tour che abbraccia il nostro Paese. Frida Bollani Magoni inizierà il suo viaggio tra le note portando sia brani inediti sia grandi capolavori riarrangiati per l’occasione per un risultato sempre nuovo, accompagnata da Albert Eno, voce e chitarra. A guidare l’artista, il suo amore sconfinato per la musica protagonista nella sua vita fin da piccolissima. Un talento unico, in continua crescita ed evoluzione che, nei concerti live, diventa ancora più manifesto.

Albert Eno, già voce dei Kismet, avvia il suo progetto solista nel 2018. In occasione di una serie di date italiane di artisti internazionali in tour per l’Europa (Noah Gundersen, Stu Larsen & Natsuki Kurai, Charlie Winston tra gli altri), Albert Eno esordisce nella veste di solista come opening act. Nel gennaio del 2020 è il supporto ufficiale del solo Tour di Charlie Winston in Belgio suonando al MCFA in Marche en Famenne, al Tremplin di Dison e a La Ferme du Biereau di Louvain. Oltre ai concerti, Albert Eno inizia la sua attività creativa e compositiva che porterà l’artista a pubblicare nel settembre 2020 il singolo The Embrace, scritto durante il periodo di lockdown; il brano trae ispirazione dal dipinto di Egon Schiele L’abbraccio e da una citazione tratta dal libro Just Kids di Patti Smith. Nel 2020 pubblica Iron Sky, cover di Paolo Nutini, annunciando l’uscita di Dark ‘n’ Stormy pubblicato nel 2021.

Informazioni e biglietteria AMAT 071 2072439 (sabato escluso) e circuito vivaticket (anche on line); Pesaro Teatro Sperimentale 0721 387548, biglietteria Parco Miralfiore (ingresso via Respighi) 334 3193717 il giorno di spettacolo dalle 20; Sant’Elpidio a Mare biglietteria Teatro Cicconi 347 6467171, ufficio turistico 0734 8196407.