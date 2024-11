Fano ammessa al finanziamento regionale per la pianificazione urbanistica generale Il vice sindaco Manocchi: "Importante opportunità per il futuro urbanistico della nostra città"

Il Comune di Fano è stato ammesso alla graduatoria della Regione Marche per i contributi destinati alla redazione, formazione e approvazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG). Grazie a questo risultato, Fano riceverà un finanziamento di 120.000 euro, a cui l’Amministrazione comunale aggiungerà un cofinanziamento di 30.000 euro, per un investimento complessivo destinato a rafforzare la pianificazione del territorio.

“È con grande soddisfazione che accogliamo la notizia di questo contributo regionale – ha dichiarato il vicesindaco Loretta Manocchi –. Questo finanziamento rappresenta un’importante opportunità per il futuro urbanistico della nostra città, che ci permette di continuare a lavorare con determinazione verso uno sviluppo sostenibile e rispondente ai bisogni dei fanesi. La nostra è un’amministrazione attenta alle opportunità che, attraverso i bandi, ci consentono di ottenere risorse indispensabili per andare spediti nella pianificazione e nella realizzazione dei nostri obiettivi per Fano.”

L’ammissione di Fano alla graduatoria regionale conferma l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere una gestione del territorio moderna e ben pianificata, un passo fondamentale per migliorare la qualità della vita e delle infrastrutture cittadine.