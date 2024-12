Domenica 29 dicembre appuntamento con il gospel a Pesaro Al teatro Rossini si esibirà il coro Washington Gospel Singers

Domenica 29 dicembre al Teatro Rossini un imperdibile appuntamento natalizio con Washington Gospel Singers inaugura Playlist Pesaro, rassegna che torna per l’undicesima edizione fino al prossimo maggio su iniziativa del Comune di Pesaro e dell’AMAT, in collaborazione con Regione Marche e MiC.

Washington Gospel Singers è un coro gospel diretto da Lamount Shelton e formato da prestigiosi cantanti di gospel di Washington DC. Il gruppo si distingue per il frizzante ed energico timbro e armonie vocali. Negli anni ha acquisito numerosi riconoscimenti negli Stati Uniti e nel 2018 è stato votato come il miglior gruppo gospel della regione di Washington DC, viaggiando negli Stati Uniti, Sud America ed Europa, diffondendo la tradizione e il significato del gospel. In ogni spettacolo Washington Gospel Singers riescono a condurre il pubblico in un viaggio indimenticabile di emozioni e spiritualità. Hanno condiviso il palco con artisti famosi e vincitori di Grammy come Richard Smallwood, Donald Lawrence, Marvin Sapp, Ce Ce Winnans e molti altri. Nel loro repertorio includono sempre brani di successo come Joshua fought the battle of Jericho, Oh when the Saints, Let The Church Amen, Oh happy Days, We wish you a Merry Christmas, Silent Night.

Lamount Shelton è un cantante di grande talento, un direttore di coro e una grande voce. Ha iniziato a cantare quando era solo un bambino, essendo figlio di musicisti e cantanti, ma ha veramente scoperto la sua passione per il canto quando ha partecipato al coro gospel e al programma di teatro offerto della Lake Clifton/Eastern High School. Successivamente, ha frequentato la Coppin State University, studiando business e canto. Durante i suoi anni all’università, ha approfondito i suoi studi musicali prendendo lezioni private da Mrs. Jean Carter alla New Shiloh School of Music di Baltimore. Durante la sua carriera Lamount ha avuto l’opportunità di cantare in numerosi cori e gruppi e ha lavorato professionalmente come voce di accompagnamento per diversi artisti, condividendo il palco con artisti come Lucresia Campbell, Russell Delegation, Jeff Jacobs, Troy Sneed e Steve Lawrence. Attualmente è membro del gruppo gospel della Tabernacle Baptist Church, in cui ha il ruolo di direttore del Extraordinary Worshipper’s Ministry, sotto la direzione del vescovo Reginald L. Kennedy e il ruolo di assistente personale di quest’ultimo.

Gli altri componenti dell’ensemble sono Karin Evans alto, Avery Lawrence alto, Michelle Shelton soprano, Brittany Howard soprano, William Brown III tenore, Glenn Shelton pianista.

Informazioni e prevendite: Teatro Rossini 0721 387621 e biglietterie circuito AMAT/vivaticket (anche on line). Inizio concerto ore 17.