Monte Catria, si scia: impianti aperti tutti i giorni fino al 6 gennaio 2025 Festività natalizie con neve e divertimento a 1400 metri

Festività natalizie sulla neve: dal 26 dicembre al 6 gennaio divertimento assicurato ai 1400 metri del monte Catria.

Il comprensorio spalanca le sue porte per accogliere gli appassionati di sci e della montagna. Aperte le piste Direttissima, Panoramica, Cotaline, Faggio, Campo scuola, e ancora i tappeti kinder e campo scuola.

Per salire la cabinovia, completamente al chiuso, che parte da 500 metri nel comune di Frontone per arrivare a 1400 metri.

Un comprensorio sempre più moderno e accogliente con la seggiovia Cotaline, la Baita del Catria 1400 by Cotaline con bar, ristorante, dove degustare tante specialità enogastronomiche, e camere, e per la gioia dei più piccoli e delle loro famiglie il Kinderland Adventure Park, il parco giochi acrobatico sulla neve, unico nel suo genere in tutta la regione Marche.

Tanti i servizi offerti: scuola sci con maestri; noleggio sci, ciaspole e snowboard; possibilità di escursioni. Si potrà partecipare anche a delle meravigliose ciaspolate (prenotazione: 334.1949991) per godere di un paesaggio da favola, con guida professionista, con partenza dal rifugio.

Impianti aperti dalle 8.30.

Fondamentale, come sempre, rimanere aggiornati consultando il sito montecatria.com e le pagine social.