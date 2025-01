Uomo di 37 anni trovato senza vita nei bagni della stazione di Fano Avrebbe accusato un malore improvviso: inutile ogni tentativo di soccorso

Tragedia nel pomeriggio di lunedì 13 gennaio presso la stazione ferroviaria di Fano: un uomo di 37 anni è stato infatti trovato privo di vita.

La scoperta è stata fatta intorno alle ore 17.00. Secondo una prima ricostruzione della drammatica circostanza, la vittima (residente in Liguria) poco prima avrebbe fatto alcuni acquisti in un supermercato della zona, per poi affrettarsi verso la stazione e recarsi nei bagni dell’edificio: qui sarebbe stato stroncato da un malore improvviso, che non gli ha lasciato alcuno scampo.

I sanitari del 118 accorsi sul posto, infatti, non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell’uomo. Sull’episodio sono in corso gli opportuni accertamenti del caso da parte della Polizia di Stato.