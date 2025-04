Pusher sorpreso con la cocaina a Pesaro: arrestato Arrivato nelle Marche da Frosinone per spacciare droga, si trova ora in carcere

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Pesaro hanno tratto in arresto un pregiudicato 28enne di origini albanesi: l’accusa mossa nei suoi confronti è di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane, residente a Frosinone e arrivato nelle Marche a bordo di un’Audi presa a noleggio, è stato fermato nel parcheggio di un supermercato della città. Dai successivi controlli, dalla vettura sono saltati fuori circa 43 grammi di cocaina, nonché la somma di 750 euro in contanti.

Una volta davanti al giudice del Tribunale di Pesaro, il 28enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, venendo poi destinato alla misura cautelare della detenzione in carcere. Proseguono intanto le indagini dei militari per accertare le connessioni attualmente attive tra Pesaro e Frosinone: già il 13 aprile scorso, infatti, un altro giovane proveniente dalla città laziale era finito in manette poiché sorpreso con un carico di cocaina.