Tutto pronto a Pesaro per il Marche Pride Si svolgerà sabato 21 luglio: l'inizio del corteo è previsto per le ore 17.30

L’onda colorata del Marche Pride è pronta, sabato 21 giugno, a invadere Pesaro nel nome della tutela dei diritti Lgbtqia+ e delle (R)esistenze Quotidiane, «Questo il titolo dell’edizione 2025 dell’iniziativa che siamo orgogliosi di ospitare per la seconda volta nella nostra città» dicono il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Politiche giovanili Camilla Murgia nel presentare la manifestazione.

«Siamo fieri che il comitato – continua Biancani – abbia scelto Pesaro come sede del Marche Pride 2025. Un evento che, ricordo, non è solo un bellissimo corteo festante ma anche e soprattutto la rivendicazione dei valori di uguaglianza e inclusione. Torneremo per le strade di Pesaro, insieme alle associazioni, agli altri sindaci, anche della vicina Romagna, e mi auguro anche tantissime famiglie di cittadini per sottolineare, trasmettere e promuovere un messaggio forte: ciascuno deve poter essere se stesso; è un diritto che a molti sembra scontato ma che in tante realtà compresa la nostra è, ancor oggi, a rischio».

E su cui l’Amministrazione comunale è al lavoro già da tempo come testimonia la bandiera Lgbtqia+ che sventola in Baia Flaminia «per ribadire che Pesaro è contro ogni discriminazione, per il rispetto e l’inclusione, e a difesa dei diritti – dice Murgia -. Pesaro fa parte dal 2020 della rete Re.a.dy., ha investito e creato progetti sull’inclusione, ha lavorato per condividere il messaggio di uguaglianza creando una sensibilità sviluppata che ci accompagna oggi come identità cittadina. Questo mese in particolare, per avvicinarci al Pride abbiamo esposto la mostra “Club Culture Movement” di Nicolò Antonini, in arte Nicolhouse, e accolto Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, illustratrice che ha fatto del suo linguaggio diretto e spiazzante, anche una battaglia di lotta ai tanti tabù che ancora accompagnano la comunità trans, tra quelle che ha più bisogno di rivendicazioni» evidenzia Murgia, nel condividere anche il messaggio della collega con delega alle Pari opportunità Sara Mengucci e del vicesindaco Daniele Vimini.

La giornata di sabato si aprirà alle 10.30 nella sala del Consiglio comunale, con una conferenza a cui parteciperanno i rappresentanti di tutte le realtà ed associazioni che comporranno il corteo del pomeriggio. Gli appuntamenti proseguiranno alle ore 16.30, davanti alla “Sfera Grande” di Pomodoro, in piazzale della Libertà per il ritrovo dei partecipanti del corteo che muoverà alle 17.30 percorrendo viale Trieste, viale Napoli, calata Caio Duilio, il ponte sul Foglia, lungofoglia delle Nazioni, viale Parigi per raggiungere Campo di Marte in Baia Flaminia. Qui i partecipanti si ritroveranno davanti al palco-mobile allestito dagli organizzatori per presentare le (R)Esistenze Quotidiane.

«Uno slogan che abbiamo scelto – spiega Matteo Marchegiani, presidente del comitato Marche Pride e segretario Arcigay Ancona – per ricordare che dobbiamo “esistere” ma anche “resistere” a questo contesto socio-politico molto grave per i diritti in generale (ricordo quelli umani brutalizzati dal genocidio in corso in Palestina) e per quelli Lgbtqia+. Le nostre sono ancor oggi delle esistenze scomode. Ci sarà bisogno di scendere con i nostri corpi in strada, di renderci visibili. Fino a quando ci sarà qualcuno infastidito dalla nostra presenza ci sarà bisogno del Pride».

Marchegiani rivolge un ringraziamento all’Amministrazione comunale pesarese «che ha dato un apporto senza precedenti nella storia del Marche Pride rendendosi disponibile con parole e con fatti concreti. È fondamentale che le istituzioni partecipino dando un segnale di impegno ma anche di speranza, l’agire del Comune di Pesaro, in questo senso, speriamo possa essere da monito per il resto delle Marche». Un pensiero condiviso da Luca Persini, presidente Arcigay “Agorà” Pesaro e Urbino e membro del comitato Marche Pride, «Sono rare le amministrazioni che ti vengono a cercare, proponendoti attività come fa Pesaro» che sottolinea alcune delle battaglie che il Marche Pride si impegna a vincere, «Quella contro la discriminazione delle persone trans, la minoranza Lgbtqia+ più discriminata insieme a quella degli intersessuali, medicalizzati già dall’infanzia» per poi presentare il percorso del corteo di sabato «tra i più panoramici d’Italia: sarà bellissimo vedere sfilare i partecipanti e aggiungersi persone che dagli stabilimenti si aggregano alla parata per poi percorrere, insieme, il porto e assistere al tramonto sul mare della Baia».

A partecipare alla presentazione dell’evento anche Adriana Fabbri, presidente della Commissione consiliare “Donne elette e Pari opportunità”: «Apriamo l’edizione 2025 del Marche Pride con la mozione d’indirizzo “Commemorazione delle vittime di persecuzione deportazione e discriminazione delle persone della Comunità LGBTQ+ durante il regime nazi-fascista e memoria dei partigiani e delle partigiane omosessuali”. È nata da due parole: “amore” e “perdono”. La porteremo in Consiglio comunale forte della sottoscrizione di tutte le realtà che sostengono il Marche Pride» spiega per poi passare la parola a Christian Guidi, di Arcigay, tra le associazioni sostenitrici del documento «che ricorda la vicenda di un partigiano della provincia che diede il suo contributo sul campo per darci la libertà durante la Seconda guerra mondiale per poi morire di stenti a causa della discriminazione».

INFO UTILI

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sono previste modifiche alla viabilità che interesseranno il percorso del corteo durante lo svolgimento dello stesso. Per raggiungere il luogo della manifestazione si suggerisce di utilizzare le navette gratuite promosse dal Comune che dai parcheggi di strada Tra i due porti (zona ristorante La Vela) o dal parcheggio San Decenzio raggiungono viale Trieste e Baia Flaminia (info orari e fermate qui: http://tiny.cc/NavetteEstate2025).

Il Comune di Pesaro e il Marche Pride promuovo la sostenibilità ambientale e il consumo di acqua pubblica suggerendo si portare con sé borracce –o acquistare quelle ufficiali della manifestazione – e riempirle nelle fontane pubbliche presenti lungo il percorso del corteo.

Il Marche Pride si concluderà con il “Finimondo”, il grande party finale dell’edizione di Pesaro che si terrà a Casa Poderosa (dalle ore 20.30. Info e prenotazioni: WhatsApp: 3516385407 – telefono: 339.5796981 – 0721 282207).