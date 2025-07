Tornano le iniziative “Plastic Free” a Fano Appuntamento domenica 27 luglio alle ore 18.00 presso il parcheggio di piazza Unità d'Italia

Come promesso prima dell’estate, tornano le sortite di Plastic Free per rendere la città più pulita e accogliente. Dopo le tante iniziative sul lungomare l’associazione di volontari impegnata nella tutela dell’ambiente si dedicherà alla cura della zona compresa tra il parcheggio di piazza Unità d’Italia e il parchetto Melvin Jones (via Piemonte-via Marche, zona Poderino).

I partecipanti all’iniziativa, guidati dagli organizzatori Carolina Lazzari e Noemi Crescentini, rimuoveranno i rifiuti presenti nell’area con particolare attenzione ai mozziconi di sigaretta.

“L’appuntamento è domenica 27 luglio alle 18 al parcheggio di piazza Unità d’Italia – spiega il vicesindaco Loretta Manocchi, assessore all’Ambiente che ha fortemente voluto il protocollo d’intesa con Plastic Free – Sono invitati tutti i fanesi e, in generale, chiunque voglia dare una mano: basterà portare con sé dei guanti e, per chi ne è in possesso, la maglia dell’associazione”.

Info 3473450876 o 3891780674