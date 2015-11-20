Adesso PU
La Collina Da Pifin – Dove la tradizione incontra il panorama

Tra Castelvecchio e il mare, un ristorante immerso nel verde dove buon cibo e vista mozzafiato si fondono in un'unica esperienza

Il panorama dal Ristorante La Collina da Pifin di Castelvecchio di Monte Porzio

Tra le dolci alture dell’entroterra senigalliese, precisamente a Castelvecchio di Monte Porzio PU, c’è un luogo dove la buona cucina marchigiana incontra uno dei panorami più incantevoli delle nostre colline: il Ristorante La Collina Da Pifin.

Una volta accomodati sotto la caratteristica tettoia panoramica, si ha la sensazione di mangiare all’aperto: ombra naturale, aria fresca, tanto verde tutto intorno e una vista mozzafiato che si spinge per oltre 20 km fino al mare. È un vero e proprio balcone sulle Marche, dove natura e autenticità trasformano ogni pranzo o cena in un’esperienza indimenticabile.

In cucina, Tomaso propone piatti che rispettano la tradizione con un tocco personale:

Gnocchi ripieni con profumato sugo d’anatra
Pappardelle al cinghiale, saporite e corpose come vuole la tradizione marchigiana
Agnello fritto o alla griglia, tenero e gustoso
…e molte altre specialità stagionali preparate nel rispetto delle materie prime del territorio

Che si tratti di una fuga del weekend, di un pranzo in famiglia o di una cena fra amici, La Collina Da Pifin è il luogo dove i sapori genuini incontrano l’accoglienza sincera e un panorama che vale il viaggio.

Per info e prenotazioni è gradita una telefonata
Ristorante La Collina Da Pifin
Via Montegrappa, 25 – 61040 Castelvecchio (PU)
Tel. 335 5251820

Tomaso vi aspetta!

