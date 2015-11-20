La Collina Da Pifin – Dove la tradizione incontra il panorama Tra Castelvecchio e il mare, un ristorante immerso nel verde dove buon cibo e vista mozzafiato si fondono in un'unica esperienza

838 Letture Vetrina Aziende

Tra le dolci alture dell’entroterra senigalliese, precisamente a Castelvecchio di Monte Porzio PU, c’è un luogo dove la buona cucina marchigiana incontra uno dei panorami più incantevoli delle nostre colline: il Ristorante La Collina Da Pifin.

Una volta accomodati sotto la caratteristica tettoia panoramica, si ha la sensazione di mangiare all’aperto: ombra naturale, aria fresca, tanto verde tutto intorno e una vista mozzafiato che si spinge per oltre 20 km fino al mare. È un vero e proprio balcone sulle Marche, dove natura e autenticità trasformano ogni pranzo o cena in un’esperienza indimenticabile.

In cucina, Tomaso propone piatti che rispettano la tradizione con un tocco personale:

Gnocchi ripieni con profumato sugo d’anatra

Pappardelle al cinghiale, saporite e corpose come vuole la tradizione marchigiana

Agnello fritto o alla griglia, tenero e gustoso

…e molte altre specialità stagionali preparate nel rispetto delle materie prime del territorio

Che si tratti di una fuga del weekend, di un pranzo in famiglia o di una cena fra amici, La Collina Da Pifin è il luogo dove i sapori genuini incontrano l’accoglienza sincera e un panorama che vale il viaggio.

Per info e prenotazioni è gradita una telefonata

Ristorante La Collina Da Pifin

Via Montegrappa, 25 – 61040 Castelvecchio (PU)

Tel. 335 5251820

Tomaso vi aspetta!