Prosegue a Pesaro l’iniziativa “Educare in riva al mare”
Prossimi appuntamenti nelle giornate di giovedì 28 e sabato 30 agosto
Proseguono a Pesaro gli appuntamenti di “Educare in riva al mare“, con laboratori, giochi e letture gratuiti per ragazzi, giovani scienziati e famiglie alla scoperta dell’acqua, della natura e della tutela del mare. Seconda settimana di apprendimento, si riparte questo giovedì, ore 17, da Paradise Beach.
L’iniziativa è promossa da Marche a Rifiuti Zero ETS nell’ambito del progetto “ABC: Ambiente Bene Comune” del Comune di Pesaro, per sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza della sostenibilità nelle attività balneari e nei campeggi.
Prossime tappe:
Giovedì 28 agosto, ore 17 – Paradise Beach
Sabato 30 agosto, ore 11 – Bahia del Sol
