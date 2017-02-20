Prosegue a Pesaro l’iniziativa “Educare in riva al mare” Prossimi appuntamenti nelle giornate di giovedì 28 e sabato 30 agosto

Proseguono a Pesaro gli appuntamenti di “Educare in riva al mare“, con laboratori, giochi e letture gratuiti per ragazzi, giovani scienziati e famiglie alla scoperta dell’acqua, della natura e della tutela del mare. Seconda settimana di apprendimento, si riparte questo giovedì, ore 17, da Paradise Beach.

L’iniziativa è promossa da Marche a Rifiuti Zero ETS nell’ambito del progetto “ABC: Ambiente Bene Comune” del Comune di Pesaro, per sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza della sostenibilità nelle attività balneari e nei campeggi.

Prossime tappe:

Giovedì 28 agosto, ore 17 – Paradise Beach

Sabato 30 agosto, ore 11 – Bahia del Sol