Adesso PU
28°
Giovedì
23° / 31°
Venerdì
22° / 28°
Sabato
20° / 26°
Domenica
18° / 26°
PesarourbinoNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Prosegue a Pesaro l’iniziativa “Educare in riva al mare”

Prossimi appuntamenti nelle giornate di giovedì 28 e sabato 30 agosto

110 Letture
commenti
Cultura e Spettacoli
Ascolta la notizia
"Educare in riva al mare"

Proseguono a Pesaro gli appuntamenti di “Educare in riva al mare“, con laboratori, giochi e letture gratuiti per ragazzi, giovani scienziati e famiglie alla scoperta dell’acqua, della natura e della tutela del mare. Seconda settimana di apprendimento, si riparte questo giovedì, ore 17, da Paradise Beach.

L’iniziativa è promossa da Marche a Rifiuti Zero ETS nell’ambito del progetto “ABC: Ambiente Bene Comune” del Comune di Pesaro, per sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza della sostenibilità nelle attività balneari e nei campeggi.

Prossime tappe:

Giovedì 28 agosto, ore 17 – Paradise Beach
Sabato 30 agosto, ore 11 – Bahia del Sol

Comune di Pesaro
Comune di Pesaro
Pubblicato Mercoledì 27 agosto, 2025 
alle ore 17:09
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Pesaro Urbino Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni